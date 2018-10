Inda Nishita T. oslobodili spod obžaloby z vraždy Slováka v centre Bratislavy

Pôvodne mal senát vyniesť verdikt už minulý pondelok (8.10). Predseda senátu náhle ochorel a náhradný sudca odročil pojednávanie na pondelok. „Rozhodovanie súdu nebolo ľahké a jednoduché. V tých skutkových otázkach, kde existujú pochybnosti musí súd ich vyhodnotiť v prospech obžalovaného. Je potrebné zdôrazniť, že predseda senátu nikdy nemôže prihliadať na informácie, ktoré zaznejú v médiach. Názory aj verejnosti sa nemôžu premietnuť do rozhodovania súdu. V danej trestnej veci bolo vykonané rozsiahle dokazovanie,“ povedal predseda trojčlenného senátu v zdôvodnení rozsudku. Poukázal pritom na nahrávky z kamerového systému z Veľvyslanectva SRN. Súd dospel k záveru, že skutok napĺňa atribúty nutnej obrany v zmysle Trestného zákona.

Ak mal Nishit T. pri sebe nože, nemôže mu to podľa súdu priťažovať. „Skutočnosť, že obžalovaný ich použil na svoju obranu svedčia viaceré dôkazy a najmä kamerový záznam,“ uviedol ďalej predseda senátu. Osoba brániaca sa nemusí zvoliť najmiernejší spôsob obrany, dodal mimo iného sudca. „Boli to poškodení, ktorí vyprovokovali konflikt a značne agresívne napádali obžalovaného,“ doplnil.

Útok poškodených na Nishita pokračoval aj potom, čo sa snažil konflikt upokojiť. „Je zrejmé, že obžalovaný bol napadnutý. Úplne prvotným bol verbálny útok na jeho osobu. Súd sa na druhej strane nestotožňuje s tým, že išlo o rasovo motivovaný útok,“ pokračoval ďalej sudca v odôvodnení rozsudku. Ako poškodení, tak aj obžalovaný boli pod značným vplyvom alkoholu. Obžalovaný sa mohol obávať nielen o svoje zdravie, ale aj o svoj život, zdôraznil ďalej predseda senátu.

Rozsudok nie je právoplatný. Dozorujúci prokurátor Michal Šúrek podal dovolanie. O ňom bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Prokurátor si stojí za pôvodnou obžalobou a nemieni ju prekvalifikovať. Pozostalí, teda poškodení podali odvolanie vo veci odškodného. Sudca v pondelok zároveň vydal príkaz na okamžité prepustenie Nishita T. z väzby, voči ktorému nie je prípustný opravný prostriedok. Inda prepustia teda ešte v pondelok z väzby, a to po vykonaní administratívnych úkonov, ako sú lekárska prehliadka, odovzdanie osobných vecí a podobne.

Záverečné reči v kauze sa predniesli v stredu (3.10). „Žalované skutky sú trestnými činmi,“ uviedol vtedy okrem iného dozorujúci prokurátor. Obžalovaný pravidelne chodil do mesta vyzbrojený dvoma nožmi a boxermi. Prokurátor požiadal o uloženie trestu v prípade odsúdenia na spodnej hranici, ktorá je od 15 do 25 rokov so stredným stupňom stráženia. V prípade vyššieho trestu ho navrhol zaradiť do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.

„Išlo o nutnú obranu najskôr voči trom a potom dvom osobám. Išlo o agresívnych útočníkov, ktorí v noci napadli Nishita T,“ tvrdil okrem iného obhajca obžalovaného. Navrhol svojho klienta oslobodiť spod obžaloby.

„Som smutný z toho tragického večera. Nebol som útočníkom, bol som to ja, ktorý bol napadnutý troma agresívnymi útočníkmi,“ uviedol vo svojom záverečnom návrhu Nishit T. Zdôraznil, že na neho poškodení vykrikovali rasistické heslá. Po úderoch sa začal brániť. „Ja som obeťou rasovo motivovaného útoku.“

Potýčka pre taxík sa odohrala počas noci vlani na jeseň, pred viac ako rokom v centre Bratislavy, v blízkosti veľvyslanectva SRN. Slovák pôvodom z Indie použil nôž voči 37-ročnému Bratislavčanovi Branislavovi B., ktorý následkom rezného poranenia podľahol. Ďalšiemu poškodenému vtedy spôsobil rezné poranenia.

Incidentu predchádzal verbálny konflikt, o čom svedčia aj spomínané kamerové záznamy. V minulosti mal byť Ind údajne verbálne napádaný pre svoj pôvod z cudziny. Útoky však na polícii neohlásil.