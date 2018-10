Poslanci NR SR budú rokovať o dve hodiny dlhšie ako býva zvykom

Poslanci NR SR budú na 35. schôdzi, ktorá sa začne v utorok, rokovať o dve hodiny dlhšie ako býva zvykom. Rokovanie teda bude každý deň končiť až o 20:00 a nie o 19:00. Zároveň budú mať kratšiu obednú prestávku. Tá sa skráti z dvoch hodín na jednu. Rokovať teda budú od rána od deviatej do 13:00 a potom od 14:00 do večera. Rozhodlo o tom dnes poslanecké grémium.

Okrem toho grémium rozhodlo, že poslanci nebudú hlasovať v stredu o 17:00, ale len o 11:00. Vôbec sa nebude hlasovať vo štvrtok, piatok a ani v pondelok.

To sa však nepozdáva hnutiu OĽANO. „OĽANO nesúhlasí so systematickou dehonestáciou Národnej rady SR a tým aj zastupiteľskej demokracie. Návrh predstaviteľov vládnej koalície skracovať riadne naplánovaný čas schôdze preto, aby poslanci vládnej koalície mohli ísť domov, je neprijateľný. Takisto je neakceptovateľné rušenie pravidelných hlasovaní a zavádzanie 10-hodinových rokovacích dní do neskorých večerných hodín, čo znižuje kvalitu diskusie a prijímanie legislatívy,“ uvádza sa v stanovisku hnutia, ktoré dnes zaslalo agentúre SITA. Mnohí poslanci vládnej koalície sedia na viacerých stoličkách a potom nerobia ani jednu funkciu poriadne, dodáva OĽANO.