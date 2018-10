Nájde koalícia v parlamente 90 hlasov?

Zmeny v personálnom obsadzovaní Ústavného súdu a zastropovanie penzijného veku. Dva dôležité zákony, ktorých prijatie si vyžiada aj zásahy do Ústavy SR, majú na stole poslanci Národnej rady. Prerokujú ich v rámci dnes sa začínajúcej 35. schôdze. Oba návrhy potrebujú na schválenie aspoň 90 poslaneckých hlasov, isté ich zatiaľ nemá ani jeden z nich.

Návrh zákona na určenie vekového stropu pre odchod do dôchodku predložili poslanci najsilnejšej vládnej strany Smer na čele s jej predsedom Robertom Ficom. Na septembrovej schôdzi za návrh v prvom čítaní hlasovala ústavná väčšina 93 poslancov. Mal by stanoviť penzijný strop 64 rokov, no predkladatelia už majú pripravený aj pozmeňovací návrh, ktorý spresní vekové úľavy pre ženy za výchovu detí.

Podľa Fica sú za návrh pripravení hlasovať aj poslanci koaličnej SNS, a tretí koaličný partner Most-Híd má voľnú ruku. Za zákon, ktorý navyše rieši aj ústavnú ochranu troch pilierov penzijného systému a inštitútu minimálnej mzdy, sa zrejme postaví aj časť opozície a niektorí nezávislí poslanci. Ak napriek tomu nezíska ústavnú väčšinu, Smer podporí iniciatívu odborárov, ktorí zbierajú podpisy na vyhlásenie referenda o dôchodkovom strope.

Zákon týkajúci sa Ústavného súdu by mal prísť na rad vo štvrtok ráno. Vyžaduje si ho fakt, že vo februári sa končí funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov. Predložená vládna novela okrem nových kritérií na ústavných sudcov mení kvórum pre voľbu kandidáta na túto funkciu z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov. Parlamentné opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina sa po rokovaní dohodli na vlastnom postupe pri voľbe ústavných sudcov. Svoje požiadavky chcú predstaviť ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (Most-Híd). Mal by ísť o jeden spoločný pozmeňovací návrh. Bližšie podrobnosti o ňom však nezverejnili.

Ešte pred začiatkom schôdze dnes ústavnoprávny výbor parlamentu na podnet predsedu NR SR Andreja Danka rozhodne, či sa do programu zaradí aj novela zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorej autorom je poslanec Richard Vašečka (nezaradený). Podobnú iniciatívu ĽS NS totiž plénum v júni odmietlo a rovnaký návrh podľa rokovacieho poriadku možno predložiť až po pol roku. Vašečkov návrh uvádza na možnosť umelého potratu len štyri predpoklady: záchranu života matky, možnosť trvalého a vážneho poškodenia zdravia matky, tehotenstvo v dôsledku trestného činu a ťažké poškodenie plodu.

Poslanecké grémium v pondelok rozhodlo, že poslanci budú na schôdzi rokovať o dve hodiny dlhšie, ako býva zvykom, teda každý deň nie do 19., ale až do 20. hodiny, a nie s dvojhodinovou, ale hodinovou obedovou pauzou. Poslanci takisto nebudú v stredu hlasovať o 17., ale len o 11. hodine, vo štvrtok, v piatok a v pondelok sa nebude hlasovať vôbec.