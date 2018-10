KDH by malo mať svojho kandidáta na prezidenta, tvrdí Figeľ

Mimoparlamentné KDH by malo ísť do prezidentských volieb skôr cez ponuku vlastného kandidáta. Pre TASR to povedal bývalý predseda hnutia Ján Figeľ s tým, že KDH malo v minulosti vždy ambíciu byť aktívne v tejto oblasti.

„Aj keď to výsledky vždy nepotvrdzovali, základom bolo aspoň ponúknuť človeka a profil, ktorý môže reprezentovať kresťansko-demokratické hodnoty, históriu, presvedčenie a víziu. V tejto chvíli by Slovensko potrebovalo postavu, ktorá reprezentuje spravodlivosť, slušnosť a zároveň kompetenciu reprezentovať národ a menšiny tak, aby to bolo dôstojné v Európe i vo svete,“ zdôraznil Figeľ, ktorý dúfa, že si to KDH uvedomí, osvojí a s takou predstavou ešte do uzávierky kandidatúr príde.

Figeľ priznáva, že nie je súčasťou vnútrostraníckych diskusií a rozhodnutí, ale téma prezidentských volieb je podľa jeho slov pre spoločnosť aj politické strany veľmi dôležitou. „Skôr by som očakával hľadanie kandidáta v spoločenskom priestore, než len v politickom. Aj posledné prezidentské voľby potvrdzujú, že dôveryhodnosť je viac spájaná s osobami a spoločenskými skupinami, než s politickými štruktúrami,“ podotkol.

Na otázku, či by bol dobrým kandidátom KDH František Mikloško, Figeľ odvetil, že jeho osobnosť reprezentuje príbeh, ktorý má čo spoločnosti povedať aj v súčasnosti.

Téme prezidentských volieb sa venovala aj sobotňajšia (13. 10.) Rada KDH v Prešove. O podpore konkrétneho kandidáta na prezidenta SR sa však nerozhodlo. Rada prijala uznesenie, podľa ktorého bude hnutie hľadať zhodu pre spoločného konzervatívneho kandidáta s kresťanskými hodnotami v širšom politickom priestore. Rozhodnutie v tejto otázke sa tak posúva na ďalšie rokovanie Rady KDH.