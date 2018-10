Výmena Gašpara za Lučanského pomohla, hovorí Krajniak k raziám u Kočnera

Polícia po deviatich mesiacoch od Kuciakovej vraždy prehľadala nehnuteľnosti podnikateľa Mariana Kočnera, ktorý sa spomína ako podozrivý v súvislosti s objednávkou vraždy novinára Jána Kuciaka. Kuciak sa venoval viacerým kauzám, v ktorých figuroval práve Kočner, a ten sa mu aj v tejto súvislosti vyhrážal.

Za objednávateľa vraždy ho nedávno označil jeden zo štyroch obvinených v tejto kauze, ktorí sú od konca septembra vo väzbe. Kočnera zadržala polícia ešte v júni, nie však v súvislosti s Kuciakom – išlo o kauzu zmenky. Kočner sa súdi s bývalým generálnym riaditeľom televízie Markíza a neskôr predsedom politickej strany ANO Pavlom Ruskom a televíziou Markíza o vyplatenie zmeniek v hodnote takmer 70 miliónov eur. Ako informovali policajti, domové prehliadky prebehli „u konkrétnej osoby v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou".

„Myslím si, že pán Kočner dlhodobo pôsobil spoločensky neprijateľným spôsobom, o tom som presvedčený dlhé roky, ale je úlohou orgánov činných v trestnom konaní, či sa im podarí túto jeho činnosť aj trestnoprávne zadokumentovať,“ povedal Krajniak.

Otázku, či sa pod vplyvom nových faktov zmenil ich názor na prípadnú vinu alebo nevinu Kočnera, nechceli poslanci komentovať. Gábor Grendel má na túto vec svoj názor, ale nechá si ho pre seba.

„Slovensko chvalabohu nie je banánová krajina, keď sa udeje niečo tak brutálne a spoločensky neprijateľné, ako bola vražda pána Kuciaka a jeho snúbenice, tak jednoducho väčšina ľudí v bezpečnostných zložkách štátu si povedala, že toto nebude tolerovať. Chvalabohu, že to takto pokračuje,“ vyjadril sa Krajniak na adresu polície.

„Polícia robí to, čo má robiť a ďalej by som to nekomentoval,“ povedal Hrnko.

„Môžem povedať iba jednu vec. Doterajšie výsledky vyšetrovania ukazujú, že v tejto kauze si orgány činné v trestnom konaní robia svoju prácu poriadne,“ zhodnotil prácu policajtov Grendel.