V obci na Spiši si vystačia so zdravým rozumom

Aj bez veľkých peňazí možno robiť úžasné veci. Spišský Hrhov v okrese Levoča je možno na pohľad nenápadná dedinka. No jej starosta zaviedol doslova prevratný sociálny systém a tak sa táto obec stala vzorom nielen pre celé Slovensko. Na spolužitie Rómov s majoritným obyvateľstvom bol zvedavý aj generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland. O Spišskom Hrhove sa totiž dočítal v denníku New York Times.

Rozdiely nezbadáte ani v práci, ani v bývaní, ani v škole. Prácu nájdu pre každého, kto chce robiť. Príbeh Spišského Hrhova sa začal písať približne pred dvadsiatimi rokmi, keď mala obec okolo sedemsto obyvateľov. Dnes ich má oficiálne 1 700, ďalších tristo by malo pobyt v obci podľa starostu Vladimíra Ledeckého získať onedlho. Z celkového počtu je štyristo Rómov. Zmenu v prístupe k menšinám začala obec realizovať asi pred osemnástimi rokmi, keď rozbehla sociálne podnikanie. Práve to dáva robotu miestnym, najmä Rómom, ktorí si inak prácu hľadali len veľmi ťažko.

Ledecký vysvetľuje, že majú ďalšie plány. Vychádzajú však zo zdravého rozumu. „Nikdy sme nerobili žiadne štúdie, ukazovalo sa nám prirodzene, ako máme postupovať,“ vysvetľuje úspechy obce starosta.

Nešetrilo sa chválou

Do Spišského Hrhova prišiel s generálnym tajomníkom Rady Európy aj premiér Peter Pellegrini (Smer) a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd). Ani jeden z nich nešetril chválou.

„Staré obecné budovy sme začali meniť na pracovné dielne. Postupne sa do aktivít zapájali aj Rómovia a dnes možno povedať, že až 90 percent rómskych mužov pracuje a o prácu má záujem aj väčšina rómskych žien,“ konštatuje Ledecký. Kým muži majú v dedine na starosti ťažšie práce, ženy sa uplatňujú napríklad pri údržbe obecnej zelene.

Obec vedie tri sociálne firmy, v ktorých pracuje sezónne od päťdesiat do sto ľudí. Ledecký vysvetľuje, že len cez vytváranie pracovných príležitostí možno meniť k lepšiemu život rómskej komunity, a čo je dôležité, pochopili to aj samotní Rómovia. Začali pracovať, zarábať peniaze a postupne meniť k lepšiemu aj svoje domovy. Pôvodnú rómsku osadu nahradili murované domy s teplou vodou. „Nie je to o ničom inom, len o odstraňovaní bariér,“ vysvetľuje starosta. Iný systém funguje aj v základnej škole, ktorú navštevuje tristo detí, z toho je polovica rómskych. Dbajú, aby sa nerobili rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi a tie dokážu spolu dobre vychádzať. Výsledkom je, že viacerí mladí Rómovia z obce študujú na vysokých školách a majú namierené k lepšiemu životu.

Chlapi z obecného podniku postavili v osade aj takéto bytovky. Miestni si ich nevedia vynachváliť. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Hlavná ulica v Spišskom Hrhove pripomína včelí úľ. Vedľa obecného úradu je obecná firma Hrhovské služby, s. r. o., v ktorej podľa jej vedúceho Jozefa Semana zabezpečujú pracovníci pre miestnych obyvateľov kompletný servis.

„Zabezpečujeme údržbu infraštruktúry, verejného osvetlenia, v zime údržbu ciest, kosíme zeleň. Ale aj staviame domy či spracúvame ovocie a zeleninu. Teraz budujeme parkovisko pri futbalovom ihrisku či opravujeme strechu na galérii a peletkárni. V obecnej firme je okolo päťdesiat ľudí, sú to takí, ktorí nemajú stále zamestnanie,“ hovorí Seman. Sociálne podniky v Spišskom Hrhove nedostávajú žiadnu podporu od štátu, na výplaty pre svojich zamestnancov si zarábajú samy. Podľa Semana niektorí majú minimálnu mzdu, no iní viac, podľa kvality odvedenej práce.

Obec zamestnáva miestnych aj v pálenici, v komunitnom centre aj pri výrobe modelových domov. V utorok ráno natierali Dušan Šariský (36) a Peter Kandráč (24) dosky na lavičky, ktoré pribudnú v obci. „Som rád, že mám prácu. Chodil som pracovať aj do zahraničia, no mám štyri deti a chcel som byť doma, tak som sa vrátil do Spišského Hrhova,“ vysvetľuje Šariský.

Ich kolega, 42-ročný Marek Bernat je invalidný dôchodca a vďaka obecnej firme si vie privyrobiť. Pracuje v obecnej pálenici. „Pálime rôzne druhy ovocia, a to nielen pre potreby miestnych. Práca mi pomáha, mám pôžičky a uživiť musím tri deti od sedem do pätnásť rokov,“ zdôrazňuje. Obec pomohla aj Ivanovi Kačurovi (37), ktorý pracuje v sociálnom podniku tri roky. Predtým bol nezamestnaný. „Robotu si veľmi vážim, pre mňa a moju rodinu je veľmi dôležité, že mám stály príjem,“ poznamenáva.

V obci majú len dve problémové rodiny – z toho je rómska len jedna

Starosta Ledecký je s prístupom Rómov k povinnostiam spokojný. Hovorí, že v obci majú len dve problémové rodiny – z toho jedna je nerómska. Z trojmiliónového ročného rozpočtu sa obec snaží rozvíjať zázemie sociálnych podnikov. Príkladom toho, že s Rómami sa pracovať dá, je podľa neho fakt, že medzi ocenenými spoluobčanmi za tento rok budú aj dvaja Rómovia.

„Návšteva na mňa hlboko zapôsobila a som rád, že som na vlastné oči mohol vidieť, že úžasné veci sa dajú robiť aj za málo peňazí. Kľúčom k úspechu sú dve veci, ktoré sa v Spišskom Hrhove podarilo skĺbiť. Sú nimi práca a vzdelanie,“ povedal po návšteve generálny tajomník Rady Európy Jagland. Premiér Pellegrini sa k nemu pridal: „Určite neexistuje univerzálny recept, no Spišský Hrhov by mohol byť príkladom aj pre iné obce na Slovensku.“

Pellegrini zdôraznil, že nepotrebujeme špeciálnu legislatívu ani veľké dotačné schémy, treba len použiť sedliacky rozum. „Treba dať Rómom vzdelanie a prácu. Keď zamestnávame len desať percent z nich, vnesú do komunity úplne iný spôsob života a ostatní sa im budú chcieť podobať,“ dodal.

A predsa sa jeden problém našiel. Ako upozornil splnomocnenec Ravasz, je ním dochádzka rómskych detí do materskej školy. „Je to potrebné veľmi rýchlo doriešiť,“ sľúbil. Štát má podľa neho vytvoriť podmienky, aby obce mohli byť úspešné a „Spišský Hrhov je úspešná obec“.