Rezort diplomacie sa stal terčom kybernetického útoku

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa stalo terčom rozsiahleho kybernetického útoku. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to novinárom oznámil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nemožno špecifikovať, kto za útokom stojí.

„Tento útok odhalilo Vojenské spravodajstvo (VS) v dôsledku neštandardného správania sa počítačov. Po ich hĺbkovej analýze potvrdili, že nejde o bežnú infekciu, ale o sofistikovaný škodlivý kód, ktorý umožňuje útočníkom filtráciu dát zvnútra organizácie na útočníkove servery v zahraničí,“ povedal Pellegrini.

Podľa jeho slov otázka identity útočníkov a predmetu ich záujmu je v súčasnosti predmetom a hlavným cieľom prebiehajúceho dokumentovania. „Na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, som uložil riaditeľovi VS, aby prešetril aktuálny stav zabezpečenia celej vládnej siete,“ ozrejmil.

Predseda vlády ocenil pripravenosť VS. „Tento útok bol aktivovaný zo zahraničia, ide o nadnárodnú sofistikovanú špionážnu organizáciu. Pre ďalšiu obranu je nevyhnutné, aby sme začali kooperovať s tímami, ktoré prešetrujú podobné útoky v okolitých krajinách. Preto sme sa to rozhodli medializovať a oznámiť, že SR takéto veci vie odhaliť a prijímať protiopatrenia,“ deklaroval Pellegrini s tým, že bude žiadať členov vlády, aby podporili ďalšie masívne investície do kybernetickej bezpečnosti.

Na otázku, či došlo k úniku nejakých tajných informácii, jasne neodpovedal. „Nedošlo, chvalabohu, k znefunkčneniu celého systému ministerstva. Preveruje sa, čo všetko mohli útočníci na rezorte vidieť. Ale opatrenia sa prijímali priebežne tak, aby neboli Slovenskej republike spôsobené škody,“ uzavrel.