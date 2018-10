Vláda vzala na vedomie návrh ústavného zákona o zavedení stropu na penzijný vek

Dôchodkový vek na Slovensku by sa mal ústavne zastropovať na 64 rokov. Ústavný návrh koaličného Smeru v stredu vzala na vedomie vláda. V súčasnosti je v parlamente v druhom čítaní. Na definitívne schválenie však strana potrebuje ústavnú väčšinu, teda aj hlasy opozície.

Poslanci Smeru navrhujú dať do ústavy formuláciu, že „vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe“. Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde.

Poslanci tiež navrhujú, aby boli v Ústave SR ukotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia. „Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok,“ uvádza sa v návrhu ústavného zákona.

Zásadné pripomienky k návrhu mala Národná banka Slovenska, ktorá nesúhlasí, aby sa ústavne upravil dôchodkový vek. Takúto úpravu považuje za nesystémovú, nesprávnu, až škodlivú.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) žiada, aby boli vyčíslené vplyvy tohto návrhu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, hospodárenie Sociálnej poisťovne. „Stanovenie pevnej hranice staroby na úrovni 64 rokov, alebo na akejkoľvek inej úrovni, nebude odrážať meniacu sa spoločenskú situáciu v dlhodobom horizonte, a preto nie je jej zavedenie z pohľadu cieľov Ústavy Slovenskej republiky vhodné,“ skonštatovala rada. Zásadnú pripomienku malo aj ministerstvo práce. Týkala sa nadobudnutia účinnosti ustanovenia v prípade osôb, ktoré majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Konfederácia odborových zväzov zase zásadne žiada, aby sa do návrhu explicitne doplnil text v tom duchu, že u žien sa zohľadní počet vychovaných detí.

Rezort spravodlivosti mal len technické výhrady k jednotlivým formuláciám v ústavnom zákone. Napríklad je podľa neho potrebné doplniť účinnosť zákona a skorší odchod do dôchodku by mal byť podmienený rodičovstvom, nie materstvom.

Na definitívne schválenie zmeny Ústavy SR je potrebná ústavná väčšina, teda aspoň 90 hlasov. Koalícia tak potrebuje aj hlasy opozície, ktorá podporu návrhu podmieňuje tým, aby ženy odchádzali do dôchodku skôr. Predseda Smeru Robert Fico minulý týždeň avizoval, že je pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý to má zabezpečiť. Avšak pre nedostatok poslancov nemohol byť na utorkovom (16.10.) rokovaní sociálneho výboru v parlamente predložený. Poslanec Erik Tomáš (Smer) však avizoval, že opozícia požaduje, aby bol návrh na skorší odchod žien do dôchodku ustanovený konkrétnejšie.