Polícia obvinila 30-ročného Michalovčana z vraždy, stíhaný je väzobne

Obvinenie sa týka udalosti, ku ktorej došlo v sobotu (13.10.) v noci pred jedným z pohostinstiev v meste Michalovce. O život pri nej prišiel 47-ročný muž. Toho po tom, ako nastúpil pred jedným z pohostinstiev do taxíka, niekto bodol do hrude. K útoku došlo krátko po polnoci, muž z okresu Michalovce po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol.

Ivanová ešte v sobotu informovala, že v tejto súvislosti policajná hliadka hneď v noci zadržala podozrivého muža, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu. Okrem toho policajti našli uňho dva nože.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil 30-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov,“ uzavrela Ivanová.