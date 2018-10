OĽaNO chce, aby ľudia mohli odísť do dôchodku skôr, a to po odpracovaní 40 rokov

„Návrh Smeru spôsobí to, že človek, ktorý do 49 rokov nebude robiť nič a potom začne pracovať a odpracuje 15 rokov, a ten, ktorý od 18 rokov chodí do práce na zmenovú prevádzku, budú mať rovnaký dôchodkový vek. Smer vlastne návrhom hovorí, že obaja majú rovnaký vek odchodu do dôchodku,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii líder hnutia Igor Matovič.

Priblížil, že túto nespravodlivosť v zákone si hnutie všimlo už dávnejšie a konzultovalo ju aj s odborníkmi. „Chceli sme si návrh vykonzultovať aj s nimi,“ podotkol Matovič s tým, že aj podľa odborníkov je lepšia cesta rozprávať sa o počte odpracovaných rokov ako rovnostársky všetkým určiť strop dôchodkového veku.

Podľa Matoviča má aktuálne Smer k dispozícii 89 hlasov, na prijatie ústavného zákona potrebuje získať už len jeden. „Sme vystavení situácii, keď nastavenie kľúčového systému štátu bude záležať na jednom hlase, ktorý zrejme nebude motivovaný čisto a legálne,“ myslí si Matovič.

Preto hnutie vyzýva Smer, aby pristúpil k spoločnému rokovaciemu stolu, za podmienky, že bude verejný. „Že to nebude pokútne rokovanie ako dnes strana vedie s predstaviteľmi ĽSNS alebo Sme rodina,“ poznamenal Matovič.

OĽaNO zároveň prináša vlastný návrh, ktorý má prihliadať na počet odpracovaných rokov. „Navrhujeme ako alternatívu voči súčasnosti, aby sme ľudom, ktorí si odpracovali aspoň 40 rokov, umožnili skorší odchod do dôchodku podľa ich ľubovôle,“ priblížil Matovič.

OĽaNO tiež stále trvá na tom, aby sa v návrhu prihliadalo aj na ženy, ktoré by mali ísť do dôchodku skôr za vychované deti. „Smer odignoroval našu podmienku, aby matky dostali zvýhodnenie za dobre vychované dieťa. Hovoria len o tom, že sa dostane do ústavy vágne ustanovenie, ktoré nebude nič garantovať, lebo sa bude musieť prijať nejaký zákon,“ doplnil Matovič.

TV Pravda v súvislosti s najnovším návrhom poslancov Smeru na penzijný strop pre ženy požiadal sociologičku Táňu Kusú o výklad pojmu „vychované deti“, či „dobre vychovať“ deti.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) sa v stredu (17. 10.) vyjadril, že návrh ústavného zákona by mal počítať do budúcnosti aj s vývojom udržateľnosti verejných financií. „Ak takéto niečo vyslovil, bolo by dobré zastať si aj svoje slová. Obávam sa, že nebude tlačiť na poslancov Smeru, aby udržateľnosť bola v návrhu spomenutá,“ očakáva Matovič.