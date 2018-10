Kiskova strana je ako Columbova manželka, zhodli sa Sulík a Kollár

Aký vzťah majú Richard Sulík a Boris Kollár k Marianovi Kočnerovi? A predstavuje možný vstup Andreja Kisku do straníckej politiky pre opozíciu súpera alebo spojenca? Aj o týchto témach v diskusii Ide o pravdu hovorili šéf SaS a líder hnutia Sme rodina.

Viac ako polovica voličov strany Sloboda a solidarita (SaS) by chcela vidieť prezidenta Andreja Kisku ako premiéra, ukázal nedávny prieskum. Podľa šéfa strany Richarda Sulíka je to výsledok, ktorý neprekvapuje. „My sme neboli tí, ktorí po ňom vykrikovali dane, Soros a neviem čo. To robil Robert Fico,“ povedal Sulík v TV Pravda. Zároveň odmietol špekulovať o podobe budúcich vzťahov, kým prezident nezodpovie viacero otázok.

„Andrej Kiska stále nepovedal, či vôbec má záujem ašpirovať na premiéra. Stále sme len počuli, že rodina je pre neho natoľko dôležitá, že nemôže druhýkrát kandidovať za prezidenta. Poviem len, že byť premiérom je časovo násobne náročnejšie než byť prezidentom,“ povedal Sulík.

Viac sa dozviete vo videu.