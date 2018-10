Rázusove osudové osmičky

Významný básnik, spisovateľ, vynikajúci kazateľ, nekompromisný odporca vojny a sociálnej nespravodlivosti, no naivný politik Martin Rázus sa vrátil do Bratislavy. Samozrejme, iba symbolicky. Po celý deň prebiehali v hlavnom meste podujatia späté s jeho menom. Akurát uplynulo 130 rokov od jeho narodenia.

„Mojím osudným číslom je osmička,“ napísal o sebe. Rázus sa narodil 18. októbra 1888 vo Vrbici, ktorá je dnes súčasťou Liptovského Mikuláša. „Osmička nie je najmenším, ale ani najvyšším číslom. A taká je i pečať na dosť podivnej púti môjho života,“ prorokoval. To netušil, že zomrie ako 48-ročný 8. 8. 1937!

„Naším cieľom je,“ hovorí za hlavných organizátorov – Spolok M. Rázusa a občianske združenia Ars ante portas – Ján Juráš, „Bratislavčanom ukázať, že nepatrí iba Liptovu, Horehroniu, strednému Považiu či Martinu, kde najčastejšie pôsobil, ale celému Slovensku. Na to sa niekedy, žiaľ, zabúda.“

Zaujala výstava o Rázusovom živote a diele Z tichých i búrnych chvíľ a trikrát odohrané literárno-tanečné pásmo Stretnutie s Maroškom v preplnenej Hudobnej sále Zichyho paláca. Ukázalo sa, že tí sčítanejší žiaci bratislavských škôl majú umelca spojeného najmä s jeho autobiografickou románovou a neskôr aj filmovou postavou Maroško. Z veselých, akoby spontánnych scénok v podaní detského folklórneho súboru Pramienok sa malí Bratislavčania mohli dozvedieť, že sa vidličkou dajú v potoku chytať hlaváče a na jar z kúska konárika vyklepať píšťalka, ale aj to, že slovenčina môže znieť podstatne mäkšie alebo že ich rovesníci z Liptova, tak ako kedysi Rázus, dodnes používajú „ô“ aj tam, kde to už moderné pravidlá gramatiky nepripúšťajú.

„Pramienok bol založený pred 28 rokmi. Pracujeme v ňom s vyše päťdesiatimi chlapcami a dievčatami vo veku päť až štrnásť rokov z Liptovského Mikuláša a z okolitých obcí,“ približuje jedna z vedúcich súboru Simona Ondreáš-Dikaszová. „S náborom nových členov v poslednom čase nemáme ťažkosti. Folklór je teraz medzi mládežou veľmi obľúbený." Ako bol spokojný autor scenára a režisér Juraj Sarvaš? „Nesmierne ma potešilo,“ usmieva sa, „keď po predstavení prišiel za mnou hlúčik žiačok z vyšších ročníkov. Všimol som si, ako sa spočiatku tvárili unudene, no nakoniec si s liptovskými detvákmi aj zatancovali a mne sa prišli poďakovať za program.“

Rázus bol viackrát zvolený do Národného zhromaždenia

Martin Rázus bol ako predseda SNS viackrát zvolený do Národného zhromaždenia v Prahe. V tejto súvislosti si špičkový recitátor, herec a pedagóg Sarvaš neodpustil poznámku: „Veľmi ma mrzí, že nik z terajších slovenských politikov nedokáže do svojho prejavu vložiť čo len jednu poetickú vetu. Ani vtedy, keď si to téma a situácia vyžadujú. A to nie je dobre.“

Popoludní v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici s umeleckým pásmom Hoj, zem drahá vystúpili Ľudmila a Alfréd Swanovci i s mladým klaviristom Michalom Bázlikom. V Pálffyho paláci zase predstavili verejnosti tri knihy, ktoré v súvislosti s básnikovým výročím vydal Spolok M. Rúzusa. Verše recitovali Božidara Turzonovová a Dušan Jamrich, sprevádzaní Komorným spevokolom Svornosť z Brezna.

Deň Martina Rázusa v Bratislave vyvrcholil spomienkovým zhromaždením pred jeho pamätníkom na Rázusovom nábreží. S príhovormi vystúpili aj primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč a evanjelický biskup Ján Hroboň. Obdobné podujatia čakajú Mikulášanov 21. októbra.