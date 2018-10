Kybernetický útok prišiel od 'veľkých mocností', Rusko ale Pellegrini nemenoval

Premiér podľa informácií, ktoré má od Vojenského spravodajstva, tvrdí, že útočníci nemali prístup k dokumentom, ktoré sú prísne utajované. „Veľmi citlivé dokumenty neboli odcudzené,“ povedal.

Pellegrini pripomenul, že Slovensko robí všetko pre to, aby citlivé údaje, ako sú napríklad osobné dáta, ale aj zdravotné údaje občanov, nemohli byť odcudzené. „Musíme si priznať, že v každej krajine je o takéto informácie záujem a sú predmetom útokov,“ povedal s tým, že v prípade rezortu zahraničia išlo o sofistikovaný útok. „Informácie, ktoré mám z Vojenského spravodajstva mi neumožňujú, aby som mohol s určitou presnosťou povedať, že útok bol z Ruskej federácie. Nemôžeme to vylúčiť,“ povedal. Podľa neho útok pochádzal od veľkých mocností.

Premiér: Sankcie sme pocítili

Pellegrini sa v diskusnej relácii TA3 vyjadril aj k sankciám EÚ voči Ruskej federácii. Ako uviedol, vzťahy medzi EÚ a Ruskou federáciou sú možno ešte horšie, ako boli predtým. „Slovensko nikdy nebolo zástancom sankcií, rešpektujeme však rozhodnutie EÚ. Na druhej strane musím povedať, že my na Slovensku sme reálne pocítili sankcie. Náš vývoz alebo obchod medzi Ruskou federáciou a SR za roky 2013 až 2016 klesol o viac ako polovicu,“ povedal premiér s tým, že kvôli sankciám sa na Slovensku museli zavrieť aj nejaké firmy. Podľa neho je ich potrebné prehodnotiť a povedať, či priniesli alebo nepriniesli efekt.

Vzťahy s predsedom strany Smer Robertom Ficom označil premiér za korektné a konštruktívne. Poprel, že by medzi nimi bol nejaký rozkol. Pellegrini uviedol, že nemá ambície stať sa predsedom strany, rovnako neplánuje zasiahnuť ani do boja o prezidentské kreslo.

Začne sa zaoberať aj rómskou problematikou

Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 považuje premiér za vyrovnaný. „Ak je na rok 2019 navrhnutý deficit na úrovni –0,1 percenta HDP, to je taká malá suma. Stačí, aby sme lepšie hospodárili. Myslím si, že už rok 2019 môže skončiť ako vyrovnaný, aj keď je plánovaný ako mierne deficitný. Rok 2020 je už naplánovaný ako vyrovnaný s rezervami. Môže sa stať, že rok 2020 bude aj v prebytku,“ povedal Pellegrini. Podľa neho je potrebné prichádzať so sociálnymi opatreniami. „Čím skôr pomôžete ľuďom, tým lepšie, nemôžete to odkladať. Ideme historicky najvýraznejšie zvýšiť platy ľuďom, ktorí pracujú pre štát a verejnú správu. Historicky najviac ideme investovať aj do zdravotníctva,“ pripomenul premiér. Dodal, že na problémy ľudí sa nedá pozerať len cez čísla.

Pellegrini reagoval aj na výjazdové rokovania vlády v najmenej rozvinutých regiónoch krajiny. Označil ich „za jeden z najlepších možných spôsobov, ako riadiť krajinu a ako pomôcť ľuďom v konkrétnom regióne“.

„V každom regióne, kde sme boli pred rokom alebo rokom a pol, sa výrazne podarilo znížiť nezamestnanosť,“ uviedol premiér s tým, že nechce, aby sa tieto mestá vyľudňovali.

Premiér v relácii poznamenal, že sa začne zaoberať aj rómskou problematikou. „Jediným riešením ako týmto ľuďom pomôcť, aby stále nežili len na periférii spoločnosti a nejakým spôsobom len požívali výhody zo sociálneho systému je, že im musíme pomôcť získať vzdelanie a dostať ich do práce,“ uzavrel s tým, že podľa neho si vyžadujú špeciálny prístup.