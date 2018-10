Podľa Sulíka vražda Kuciaka ukázala dve veci. Fico: Na predčasné voľby dôvod nie je

Vraždou podľa Sulíka vyplávali na povrch dve veci, a to blízkosť mafie k vláde ako aj to, že hlavný podozrivý je Ficov sused. „Tieto zistenia robia hanbu v celej Európe,“ konštatoval líder liberálov. Expremiér konštatoval, že polícii sa podarilo vypátrať vykonávateľov vraždy, pričom polícii drží palce, aby našla aj objednávateľa. Po jeho odhalení sa však podľa vlastných slov opýta prezidenta, opozície a mimovládok, prečo chceli zmeniť mocenské pomery v štáte.

Fico je presvedčený, že v súčasnosti neexistuje dôvod na predčasné voľby, jar 2020 je podľa neho reálny termín. Smer-SD sa bude opäť uchádzať o víťazstvo vo voľbách, chce viesť rokovania o zostavení vlády, nepovedal však, či chce byť znovu premiérom. Sulík si taktiež myslí, že parlamentné voľby sa budú konať v riadnom termíne. Na Slovensku podľa neho stále trvá spoločenská objednávka na zmenu vlády. „Ľudia majú plné zuby Smeru,“ vyhlásil s tým, že on sám má ambície stať sa premiérom a zastaviť rozkrádanie Slovenska.

Fico trvá na tom, že stanovenie stropu odchodu do dôchodku je nutné zakotviť v ústave, pretože ide o zásadný zásah a treba širšiu dohodu. Ak ústavný zákon v parlamente neprejde, uskutoční sa referendum organizované odborármi. „Je povinnosťou štátu sa o dôchodcov postarať, aj keď to bude nákladné,“ vyhlásil. Sulík nepovažuje zastropovanie dôchodkového veku v ústave za nevyhnutné, za zákon SaS hlasovať nebude. Treba sa však podľa neho postarať o starodôchodcov, ktorí sú stále znevýhodnení. Ak sa však dostane SaS do vlády, nebude brať dôchodcom peniaze ani rušiť to, čo Ficova vláda prijala, napravia však škody, ktoré urobila. Zastropovanie dôchodkového veku je podľa Sulíka „primitívne kupovanie voličov“.