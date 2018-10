Martin môže mať nemocnicu skôr ako Bratislava

Návrh realizácie výstavby nemocnice v Martine ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. „Chceme, aby to bola špičková nemocnica, kde by sa poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť na vysokej úrovni, a zároveň by bola miestom pre kvalitnú výučbu medikov,“ povedala šéfka rezortu Andrea Kalavská (nom. Smeru).

Nová nemocnica by sa mala nachádzať v lokalite Veľká hora v Martine, v bezprostrednej blízkosti Jesseniovej lekárskej fakulty, výskumného centra, ktoré vyvíja nové diagnostické a terapeutické metódy, ako aj plánovanej budovy biobanky (imunoanalytické laboratórium). Podľa slov ministerky Kalavskej by tak vznikol ucelený moderný medicínsky komplex na ploche takmer 84-tisíc štvorcových metrov, zahŕňajúci vzdelávacie a výskumné aktivity. Nemocničná časť bude mať 403 postelí, pôjde o budovu s piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím.

Martinská nemocnica má dnes vyše 800 lôžok. Medicínsky riaditeľ nemocnice Dalibor Murgaš si myslí, že v novom zariadení bude 400 lôžok stačiť, pretože pôjde len o akútne postele. Následná starostlivosť o pacienta – dlhodobá aj paliatívna starostlivosť, rovnako ako aj starostlivosť o detských pacientov bude poskytovaná v priestoroch doterajšieho zariadenia. „Nová nemocnica bude fungovať v modernom režime – s oveľa kratším pobytom pacienta vďaka dostatočným kapacitám moderných technológií, vyššiemu počtu operačných sál a optimalizácii všetkých procesov,“ dodal Murgaš.

Súčasťou novej nemocnice majú byť vysokošpeciali­zované oddelenia a kliniky. Dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine Ján Danko očakáva, že študenti tu dostanú vzdelanie na modernej úrovni. „V zdravotníckom zariadení bude priestor aj pre vedeckovýskumné činnosti, nové zdravotnícke zariadenie tak pomôže v napredovaní aj v tejto oblasti. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, maximálne efektívne bude využívané každé lôžko,“ zdôraznil dekan Danko.

O financovaní výstavby ministerstvo ešte rokuje s rezortom financií. „Sú viaceré varianty. Môžeme zároveň potvrdiť, že o možnostiach financovania sme rokovali aj s Európskou investičnou bankou,“ prezradila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Finálny návrh bude podľa nej súčasťou druhého materiálu, ktorý prerokuje vláda.

Rezort sa rozhodol pre výstavbu nového zariadenia, pretože rekonštruovať starú nemocnicu nie je výhodné. Technická infraštruktúra je zastaraná. Niektoré budovy sú dlhodobo po svojej životnosti, ich kvalitu nezlepšujú ani opravy a rekonštrukcie. Približne desať až dvanásť najdôležitejších a zároveň najväčších budov nemocnice je z hľadiska spotreby energií v zlom technickom stave a vykazujú značné tepelné straty. Nemocnica je navyše pavilónového typu. Chýba jej ucelený ambulantný trakt – ambulancie sú roztrúsené po celom areáli, čo komplikuje presun pacientov aj personálu. Prevádzku sťažuje tiež to, že kliniky majú svoje lôžkové časti vysunuté vo dvoch rôznych pavilónoch. Nemocnica aj pre finančnú náročnosť údržby a chodu dosiahla za štyri roky stratu 6,2 milióna eur.

Univerzitná nemocnica v Martine je koncovým zdravotníckym zariadením s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť viac-menej pre celé severné Slovensko, čo je približne pre 1,3 milióna obyvateľov. Priemerne uskutoční viac ako 30-tisíc hospitalizácií ročne, má 162 ambulancií. Zariadenie patrí k najväčším zamestnávateľom v turčianskom regióne.

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave profesor Juraj Šteňo považuje za chvályhodné, že sa na Slovensku postaví nová nemocnica. Zdôraznil však, že nie je dobrou správou, ak sa odďaľuje výstavba tej bratislavskej. V týchto mesiacoch malo podľa harmonogramu prebiehať búranie skeletu na Rázsochách v Bratislave, kde má najväčšia nemocnica na Slovensku vyrásť. Zatiaľ nie je známe ani to, ktorá firma bude búrať, pretože na tieto práce neprebehlo výberové konanie.

Myšlienku postaviť v hlavnom meste najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v krajine oživil pred dvomi rokmi bývalý minister Tomáš Drucker (nom. Smeru). Jeho ambíciou bolo, aby nemocnica stála v roku 2020. Podľa posledných informácií z ministerstva sa termín ukončenia posunul na rok 2022.

„Je to nešťastie pre univerzitnú zdravotnú starostlivosť v Bratislave – nielen pre pacientov, ale aj pre vzdelávanie lekárov a budúcich lekárov špecialistov,“ zhodnotil Šteňo sklz v tomto projekte. Vlani skončilo medicínu 740 mladých lekárov, z toho skoro polovica (325) len na bratislavskej lekárskej fakulte. Už dnes majú podľa Šteňa medici vo výučbových nemocniciach o 300 lôžok menej. „Ak to takto pôjde ďalej, skončí sa to nešťastím,“ konštatoval dekan.

V Bratislave navyše hrozí fatálny nedostatok zdravotníkov. Novú nemocnicu tu chce totiž postaviť aj finančná skupina Penta. Ak táto súkromná firma predbehne štát, zláka k sebe aj personál. Na stabilizáciu zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach by pritom stačilo, keby sa aspoň niečo v prípade výstavby univerzitnej nemocnice v hlavnom meste pohlo dopredu.