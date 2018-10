Kiskove kauzy sú po roku bez obvinených

Išlo o podvody s DPH a daňou z príjmu pri financovaní prezidentskej kampane v roku 2014. Vlani na jeseň sa verejnosť dozvedala aj o kauze z roku 1999, pri ktorej zjavným podvodom prišiel o pozemky vo Veľkom Slavkove popradský zubár a parcelu získal práve Kiska. Až po medializácii prešľapov sa prípadmi začali zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní, a to vo veci daňového podvodu, respektíve podvodu (pozemok).

V oboch prípadoch zatiaľ nebol nikto obvinený. Trestné stíhania vo veci tiež neboli preklasifikované na trestné stíhania voči konkrétnej osobe či osobám, ale zároveň neboli zastavené a pokračujú. Vo veci najskôr začala konať polícia s prokuratúrou a neskôr prípady prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA).

V prípade pozemkovej kauzy navyše prebieha súdny proces o určenie vlastníka medzi popradským zubárom Jánom Francom a Kiskom. Na súde sa zatiaľ ukázalo, že všetci, čo sa sporným spôsobom a rýchlymi prevodmi parcely v priebehu pár dní podieľali na tom, že Franc prišiel o lukratívny pozemok, sa navzájom poznali, a to vrátane samotného Kisku. Ukázalo sa tiež, že zubár o parcelu prišiel v roku 1999 vydržaním, čo bolo zjavne protiprávne, keďže na vydržanie treba niekoľko rokov, a ešte v roku 1998 pozemok vlastnil Franc. Jasné dôkazy o vine konkrétnych osôb však nie sú. Aktéri v kauze boli na súde skúpi na vyjadrenia. Na najbližšom pojednávaní v piatok 26. októbra sa očakáva, že súd rozhodne.

Dôkazy vedúce k obvineniu konkrétnej osoby či osôb nemá v pozemkovej kauze zatiaľ ani polícia. Popradskí policajti začali vlani v novembri až po medializácii prípadu a následnej iniciatíve generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára trestné stíhanie vo veci pre trestný čin podvodu. Neskôr prípad prevzala NAKA. „Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu podvodu. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme k veci poskytovať žiadne bližšie informácie,“ opísalo terajší stav oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

Pred rokom sa tiež ukázalo, že pri financovaní prezidentskej kampane si Kiskova firma uplatňovala neoprávnený odpočet DPH. Keď jej to daniari vyčítali, náklady si Kiskova popradská eseročka KTAG následne uplatňovala aj pri krátení daní z príjmov. Aj to následne daniari vyhodnotili ako neoprávnené. Kiska povedal, že sa o danom spôsobe financovania kampane dohodol so svojím bratom ako spolumajiteľom fir­my.

Kiska nezaplatil, polícia to stále vyšetruje

Firma urobila pre Kisku kampaň bez toho, aby jej Kiska za ňu zaplatil. Trestnou podstatou sa v prípade vratky DPH za apríl 2014 vypočítanej z neoprávnených daňových nákladov v sume 770-tisíc eur začala polícia tiež zaoberať až po medializácii prípadu. Vo veci podozrenia zo zločinu daňového podvodu bolo dňa 10. januára 2018 začaté trestné stíhanie v zmysle pokynu Generálnej prokuratúry. Posun v trestnom konaní odvtedy nenastal. Toto konanie naďalej prebieha vo veci, a nie voči osobe či osobám a obvinený nebol nikto.

Polícia od jari preveruje aj trestné oznámenie súvisiace priamo s financovaním Kiskovej kampane. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a v zmysle pokynu dozorujúceho prokurátora nebudeme k veci poskytovať žiadne bližšie informácie,“ reaguje teraz polícia.

Kiska v prípade jeho firmy KTAG namietal porušenie daňového tajomstva. Aj túto vec polícia stále vyšetruje, a to od decembra 2017. „Národná protikorupčná jednotka NAKA vedie trestné stíhanie vo veci prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa, prečinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva a prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Vo veci vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony a z toho dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.