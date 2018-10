Kočner údajne platil Tóthovi tisíce eur za sledovanie Kuciaka

Informoval o tom Denník N s tým, že na toto sledovanie si najal „svojho priateľa a spolupracovníka Petra Tótha, ktorý to pred necelými tromi týždňami priznal polícii,“ uvádza denník.

Okrem Kuciaka Kočner, ktorý je momentálne vo väzení, platil aj za sledovanie reportéra Aktualít Mareka Vagoviča, reportéra SME Adama Valčeka, ktorému sa aj vyhrážal, šéfredaktora časopisu .týždeň Štefana Hríba a redaktorky Denníka N Moniky Tódovej.

Inkasoval tisíce

Tóth pre Kočnera zo sledovania vyhotovoval fotografie, videá a aj analýzy a uviedol, že sledoval aj ďalších novinárov, ale mená nešpecifikoval. Vyhlásil tiež, že o nich nezistil nič škandalózne, uvádza Denník N s tým, že Tóth od Kočnera dostával mesačne tisíce eur. Cieľom bolo zhotoviť materiál pre diskreditáciu novinárov s tým, že Tóth sa mal sústrediť na ich súkromie.

Tóth sa rozhodol ísť na políciu až po tom, ako komando zatklo Alenu Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy Kuciaka. Údajne až v októbri Tóth nadobudol podozrenie, že za vraždou môže byť Kočner. Podľa Denníka N sa Tóth Kočnera ešte vo februári alebo začiatkom marca pýtal, či má niečo spoločné s dvojnásobnou vraždou vo Veľkej Mači, ale podnikateľ to rázne poprel. Za jeho motív, pre ktorý išiel vypovedať, možno považovať snahu o vyhnutie sa trestnému stíhaniu.

Bývalý novinár a exšéf kontrarozviedky SIS mal sám všetky tieto informácie potvrdiť vyšetrovateľom.

Po Zoltánovi A., ktorý vypovedal, že vraždu Kuciaka si objednal práve Kočner, je Tóth druhým dôležitým svedkom, ktorý spolupracuje s úradmi činnými v trestnom konaní.

Tóth: Považoval som ho za priateľa

Tóth začiatkom októbra na svojej stránke potvrdil, že sa s Kočnerom pozná a ich vzťah dokonca označil za priateľský. „Nikdy som netajil, že sa s Marianom Kočnerom poznám. Niektorí to považujú za problém, iní nie,“ napísal Tóth a dodal, že Kočnera pozná 23 rokov. „Ak by sa potvrdili podozrenia vyslovené na jeho adresu, nevyhnutne by to znamenalo koniec nášho priateľstva,“ napísal Tóth s odkazom na vraždu Kuciaka a Kušnírovej.

„Pomyslenie, že niekto, koho som poznal 23 rokov a považoval som ho za priateľa, by bol schopný siahnuť na ľudský život a spôsobiť tak utrpenie rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je trýznivé. Čo všetko sa musí odohrať v mysli človeka, aby si objednal vraždu? Potvrdenie týchto podozrení by pre mňa znamenalo radikálnu zmenu predstavy, akú som si mohol o Marianovi Kočnerovi za uplynulých 23 rokov utvoriť,“ uzatvára Tórh.

Štyria obvinení

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelil páchateľ 21. februára tohto roka v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača. Z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z ďalších trestných činov obvinila polícia 28. septembra štyri osoby. Strelcom mal byť bývalý policajný vyšetrovateľ Tomáš Sz., ktorému pomáhal jeho bratranec a bývalý vojak Miroslav M. Podnikateľa Zoltána A. vyšetrovatelia považujú za sprostredkovateľa a za objednávateľa vraždy označujú Alenu Zs. z Komárna. Od 30. septembra sú na základe rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici všetci štyria vo väzbe.

O smrti novinára a jeho priateľky sa verejnosť dozvedela v pondelok 26. februára. Ján pracoval pre portál Aktuality.sk, písal o prepojení talianskej mafie na slovenské vládne špičky.

To, čo vyplynulo z jeho nedokončeného článku, viedlo neskôr k demisii ministra vnútra Roberta Kaliňáka, premiéra Roberta Fica, ale aj k odchodu policajného prezidenta Tibora Gašpara. Po jeho vražde sa na Slovensku konali najväčšie protesty, zhromaždenia a pochody od novembra '89, zúčastnili sa na nich desiatky tisíc ľudí.