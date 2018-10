Opozícia posunula hlasovanie o strope na dôchodkový vek na popoludnie

Líder OĽaNO Igor Matovič opäť upozornil na to, že súčasný návrh ústavného zákona je nespravodlivý v podobe počtu odpracovaných rokov, ktoré má každý človek iné, avšak dôchodkový strop 64 rokov sa má týkať každého. „Chce zabetónovať extrémnu nespravodlivosť,“ podotkol. Obyčajní preto trvajú na svojom návrhu, aby ľudia po odpracovaní 40 rokov mohli predčasne odísť do dôchodku podľa ich vlastného uváženia. „Navrhujeme riešenie, ktoré nezruinuje štátne financie, nebude mínou pre naše deti a nebude v duchu po nás potopa,“ tvrdí Matovič s tým, že predseda Smeru Robert Fico sľubuje ľuďom to, čo reálne začne platiť od roku 2030. „Toto je maximálne nezodpovedné,“ tvrdí.

Kollár sa vyjadril, že jeho hnutie je ochotné podporiť akýkoľvek rozumný návrh. „V tomto prípade stále o tom uvažujeme, ale myšlienka Igora Matoviča sa nám zapáčila,“ doplnil s tým, že podľa neho by sa malo o návrhu ešte rokovať. „Chcel by som vyzvať Smer, aby začal s nami rokovať. Mal by sa stretnúť Smer s OĽaNO a s nami a urobiť z toho nejaký rozumný návrh. Najhoršie je, keď sa niečo šije horúcou ihlou,“ upozornil. Podľa neho tiež hrozí, že ak by sa prijal návrh Smeru, ľuďom by sa reálne začalo pomáhať až v roku 2030. Okrem toho trvá na znižovaní dôchodkového veku pre ženy.