Obedy zadarmo posunuli poslanci do druhého čítania

Obedy by mal štát hradiť asi 517-tisíc deťom. Na tento účel dá vláda mestám a obciam 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje diétne stravovanie a mesto alebo obec takúto stravu nezabezpečí, rodič dieťaťa bude mať nárok na vyplatenie štátnej dotácie v hotovosti.

Dotácie na stravovanie by mal štát poskytovať samospráve preddavkovo v dvoch termínoch, a to do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra. Takýto postup má platiť, ak žiadosť o dotáciu mestá a obce podali do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak žiadosť bola podaná po 10. januári príslušného rozpočtového roka, postup bude iný. „Napríklad v prípade podania žiadosti do 10. februára, sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytne preddavkovo do 25. februára, na obdobie od 1. februára. V prípade podania žiadosti po 10. februári dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytne do 25. marca, na obdobie od 1. marca,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.

„Toto opatrenie bude mať efekt nielen sociálny, ale aj výchovný,“ povedal začiatkom októbra na tlačovej besede predseda strany Smer-SD Robert Fico. Očakáva, že hradenie obedov štátom bude stáť ročne 80 až 120 miliónov eur. „Máme to kryté v rozpočte, máme na to špeciálnu rezervu,“ povedal. Podľa neho je správne, aby každé dieťa malo prístup k teplému jedlu. Školy podľa Fica dostanú dotácie na stravovanie cez svojich zriaďovateľov, teda cez mestá a obce. „Ak sa nám to osvedčí, rozšírime toto opatrenie aj na študentov stredných škôl,“ dodal Fico.