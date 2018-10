Regulácia hazardu prešla do druhého čítania

Nová regulácia hazardu na Slovensku prešla do druhého parlamentného čítania. Poslanci v dnešnom hlasovaní v prvom čítaní schválili návrh zákona o hazardných hrách, ktorý má okrem iného umožniť súkromným domácim spoločnostiam, ako aj firmám z Európskej únie, uchádzať sa o licencie na hazardné hry na internete.

Podľa aktuálnej legislatívy má totiž na prevádzkovanie týchto hier monopol národná lotériová spoločnosť Tipos. S novými pravidlami pritom súvisí aj nové vymedzenie druhov hazardných hier a vymedzenie novej štruktúry a hierarchie licencií. Novinkou má byť aj nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý má mať kontrolu hazardu na starosti.

Nový zákon zavádza novinky aj v oblasti ochrany hráčov. Zvyšuje sa napríklad minimálny počet výherných prístrojov v prevádzke na 15 kusov a obmedzujú sa prevádzkové hodiny herní s tým, že v čase od 3:00 do 10:00 bude hranie zakázané. Rozširujú sa tiež kompetencie obcí, ktoré napríklad budú môcť počas dvanástich dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Obce tiež po novom rozhodnú o tom, či budú mať herne v blízkosti škôl alebo škôlok.

Ťažiť bude aj rozpočet

Z novej legislatívy by mal pritom ťažiť aj rozpočet. Za udelenie licencií a z následných poplatkov by malo podľa prepočtov rezortu financií v budúcom roku do verejných zdrojov pribudnúť vyše 64 mil. eur, v roku 2020 dodatočných takmer 25 mil. eur. Na druhej strane zriadenie nového úradu si vyžiada ročné náklady zhruba šesť miliónov eur. Nový zákon má navrhovanú účinnosť od 1. marca budúceho roka.

Návrh by však mal ešte prejsť zmenami, na ktorých sa dohodnú zákonodarcovia počas ďalšieho prerokúvania materiálu v parlamente. V rozprave v rámci prvého čítania totiž minister financií Peter Kažimír avizoval, že je otvorený diskusii o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa môžu týkať budovania nového regulačného úradu, kontrolnej oblasti či regulácie marží prevádzkovateľov hazardných hier.