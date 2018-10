Marek Maďarič odchádza zo Smeru, koalícia má len najtesnejšiu väčšinu

„Nechcem seba ani svojich kolegov v koalícii privádzať do situácie, keď ako koaličný poslanec nehlasujem za čoraz viac vládnych alebo koaličných návrhov. Nechcem byť zároveň súčasťou koalície, v ktorej má hlavné slovo politik, ktorý si berie za vzor orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od Európskej únie. Keďže strana Smer je súčasťou vládnej koalície, rozhodol som sa vystúpiť aj z tejto politickej strany. V NR SR budem ďalej pôsobiť ako nezávislý poslanec,“ uviedol Maďarič.

Predstavitelia Smeru zatiaľ Maďaričov odchod komentovať nechcú. „Počujem to prvýkrát. Ak je to naozaj tak, musím si najskôr vypočuť dôvody, až potom to budem komentovať,“ povedal pred rokovaním predsedníctva Smeru podpredseda strany Juraj Blanár.

O Maďaričovom odchode podľa svojich slov nevedel ani premiér Peter Pellegrini (Smer), údajne sa to dozvedel až od novinárov. Podpredseda Smeru Peter Žiga zase povedal, aby si novinári počkali na tlačovú konferenciu po rokovaní straníckeho vedenia.

V súčasnosti má poslanecký klub Smeru 48 členov a vládna koalícia v zložení Smer, SNS a Most-Híd v Národnej rade SR 76 poslancov. Pravidelne však s ňou hlasujú aj poslanci Marček, Holubek, Šimkovičová, pôvodne zo strany Sme rodina.

Maďarič pôsobil v Smere od roku 2000, postupne ako hovorca, vedúci mediálneho a tlačového oddelenia a v roku 2006 bol šéfom volebného tímu strany a do minulého roku bol jedným z podpredsedov strany. Strana ho viackrát nominovala do funkcie ministra kultúry.

Maďarič sa na poslednom sneme strany v decembri 2017 vzdal funkcie podpredsedu strany, po vražde novinára Jána Kuciaka, ktorá bola vo februári, odišiel z funkcie ministra. „Za môjho pôsobenia ako ministra kultúry bol zavraždený novinár a s tým sa neviem vyrovnať, je to veľmi frustrujúce a veľmi sa ma to dotýka,“ uviedol vtedy ako hlavný dôvod, pretože práca médií súvisí aj s pôsobením ministerstva kultúry. „Je to moje osobné rozhodnutie, sčasti ľudské, sčasti ako ministra kultúry,“ uviedol Maďarič.

Ostal členom vládneho Smeru a pokračoval ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. „Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ povedal vtedy s dôvetkom, že neplánuje byť disidentom.

Žitňanská nedávno postupovala podobne

V septembri postupovala podobne ako Maďarič exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá vystúpila z koaličného Mosta-Híd, ako aj z poslaneckého klubu strany. Poslanecký klub Mosta-Híd má po jej vystúpení 13 členov. V septembri pripomenula, že po odchode z funkcie ministerky spravodlivosti a po vyslovení dôvery vláde Petra Pellegriniho verejne vyhlásila, že nový premiér dostal šancu a je na ňom ukázať, že sa jej chopí dobre. Po pol roku fungovania novej vlády však konštatovala, že ani v jednom z pomenovaných problémov – vyšetrovanie vraždy, dôveryhodnosť polície, dôveryhodnosť ministerstva vnútra, nezávislosť policajnej inšpekcie, vyvodenie zodpovednosti za pozemkové škandály – nenastal taký posun, ktorý by uspokojil verejnosť a ani ju osobne.

Žitňanská ešte v marci tohto roka oznámila, že končí na poste šéfky rezortu spravodlivosti. Vrátila sa do Národnej rady SR a vstúpila do poslaneckého klubu Mosta-Híd. Žitňanská pôsobila s prestávkami v pozícii ministerky spravodlivosti štyri roky, a to v rokoch 2010–2012 a 2016–2018. V období druhej vlády Mikuláša Dzurindu 2002–2006 bola na rezorte štátnou tajomníčkou.