Podľa Baránka má Maďarič ambície pokračovať v politike

„Bola to otázka času. Skôr ide o to, ako bude v parlamente hlasovať, či s koalíciou, alebo ad hoc,“ povedal. „Maďarič chce pokračovať v politike, ale v inej strane, aj to načasovanie by tomu zhruba zodpovedalo,“ priblížil a dodal, že mentálne aj ideologicky má najbližšie k Progresívnemu Slovenku alebo k strane Spolu.

Podľa neho je to však pre Smer-SD zlá správa, i keď by sa to nemalo negatívne odraziť v preferenciách. Napriek odchodu Maďariča má koalícia dostatok hlasov v parlamente, keďže má aj podporu niektorých nezaradených zákonodarcov.

Počet poslancov 76, Smer, SNS a Mosta-Híd, je preto len formálny. V Smere teraz už nevidí Baránek nikoho ďalšieho, kto by mal plány zo strany vystúpiť. Exminister kultúry podľa analytika nemá v Smere žiadne „stranícke krídlo“ a preto, ak sú v strane nejakí nespokojní členovia, budú sa združovať okolo premiéra Petra Pellegriniho a spoločne sa budú snažiť o zreformovanie strany zvnútra.

Ján Baránek. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Poslanec NR SR a exminister kultúry Marek Maďarič odchádza z koalície aj zo strany Smer. Agentúru SITA o tom informoval jeho asistent Jozef Bednár. „Nechcem seba ani svojich kolegov v koalícii privádzať do situácie, keď ako koaličný poslanec nehlasujem za čoraz viac vládnych alebo koaličných návrhov. Nechcem byť zároveň súčasťou koalície, v ktorej má hlavné slovo politik, ktorý si berie za vzor orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od Európskej únie. Keďže strana Smer je súčasťou vládnej koalície, rozhodol som sa vystúpiť aj z tejto politickej strany. V NR SR budem ďalej pôsobiť ako nezávislý poslanec,“ uviedol Maďarič.