Smer plánuje znížiť DPH na potreby pre novorodencov a predĺžiť materskú dovolenku

Strana Smer plánuje pomôcť rodičom, ktorých partner alebo partnerka si neplnia svoju zákonnú povinnosť platenia výživného na dieťa. Šéf Smeru avizoval, že by ho v takomto prípade zaplatil štát a rovnako by viedol aj súdny spor s človekom, ktorý je z neplatenia výživného obvinený.

Ďalším s návrhov Smeru je aj predĺženie materskej dovolenky z terajších 34 týždňov na celý rok, respektíve zvýšenie rodičovského príspevku, ktorý po odchode s materskej dovolenky v súčasnosti výrazne klesne. „Buď by sme išli do predĺženia na celý rok, alebo necháme materskú v pôvodnej dĺžke a výške a pozrieme sa na rodičovský príspevok, ktorý výrazne klesne, ak prechádza žena z materskej na rodičovskú. Takáto podpora má svoje miesto,“ poznamenal Fico.

Stoeurový príspevok

Ďalším opatrením má byť nižšia DPH pre mladé rodiny na nákup základných hygienických potrieb pri narodení dieťaťa. Ide napríklad o plienky či iné produkty. „Hovoríme o základných veciach pri narodení dieťaťa,“ podotkol Fico.

Väčšiu podporu by mali dostať aj rodičia detí na prvom stupni základných škôl. „Rodičia by dostali možnosť vybrať si príspevok na nákup školských potrieb, ktoré musí mať dieťa pri nástupe do školy,“ vysvetlil Fico s tým, že ročne nastupuje do škôl 50.000 až 55.000 detí, pričom tento príspevok by mohol byť vo výške 100 eur.

Smer má tiež ambíciu, aby od 1. januára 2019 fungoval systém obedov zadarmo pre deti v poslednom ročníku v predškolskom zariadení a pre deti prvého a druhého stupňa základnej školy. Fico vyzval Združenie miest a obcí Slovenska, aby o tomto návrhu diskutovalo, a to aj z dôvodu, že je dobrý výber na dani z príjmov fyzických osôb. Strana okrem toho avizovala, že pripraví aj návrh na dvojnásobný vianočný príspevok pre dôchodcov.