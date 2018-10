Kiskova pozemková kauza: Súd môže dnes rozhodnúť. Sledujte online

11.30 Začína záverečná reč Kiskovho advokáta Šulca. Kiska na súde v Poprade dnes od začiatku nie je. V týchto chvíľach prichádza do Bratislavy francúzsky prezident, s ktorým sa Kiska má stretnúť.

11.22 Sudca, chce vyhlásiť rozsudok dnes o 12.45. Pýta sa oboch strán, či nie sú ochotní uzavrieť zmier. Právny zástupca Kisku tvrdí, že jeho klient zmier nechce. „To je svinstvo,“ znie potichu v súdnej sieni.

11.20 Zhrnutie Francovej právnej zástupkyne Márie Kozákovej.

Autor: Pravda, Tatiana Michalková

11.18 Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková upozornila, že podľa vyjadrenia obce Veľký Slavkov ako správcu dane, nebude obec vyrubovať ani vyberať daň nižšiu ako 3 eurá, na základe čoho je vraj platiteľ Kiska oslobodený od dane. Hodnota pozemku bola Kiskom deklarovaná zjavne nižšie ako je skutočná hodnota, keďže ide o 1,2-hektárový pozemok v lukratívnej lokalite, kde sa stavajú rodinné domy.

11.10 Na pojednávaní sa ukázalo, že Kiska neplatil z vlastníctva pozemku dane. „Vlastnícke právo sprevádzajú aj povinnosť ako je platenie daní. Žalovaný (Kiska) uvádzal, že mal odpustené dane. Kiska tvrdil, že je oslobodený od dane vzhľadom na nízku hodnotu pozemku,“ zdôraznila Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková. Hodnota pozemku sa odhaduje na milión eur. Kiska ho v roku 1999 kúpil v prepočte za menej ako 2-tisíc eur. Na otázku, či bola cena fiktívna, Kiska počas celej kauzy neodpovedal. Franc pozemok celý čas prenajímal družstvu.

11.05 Právna zástupkyňa zubára Franca Mária Kozáková premieta na súde celkové zhrnutie.

11.00 „Žalovaný nemohol veľmi pravdepodobné vidieť list vlastníctva predávajúceho, pretože tento neexistoval,“ zdôraznila Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková.

10.53 „Žalovaný (Kiska) tvrdí, že nemal dôvod pochybovať, že predávajúci je vlastník. Pokiaľ sa však aktéri nepoznali, je len ťažko uveriť že Širocký (od neho Kiska pozemok kúpil) podal návrh na vklad v piatok a úradník pracoval cez víkend, aby už v pondelok bol povolený vklad, čo sa aj stalo, takéto reťazenie transakcie poukazuje na to, že takéto rýchle transakcie nemajú nič spoločného s dobrou vierou hovorí,“ hovorí Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková.

10.47 Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková premieta na súde zhrnutie faktov k prípadu.

10.45 „Žalovaný (Kiska) sa v roku 2007 odvoláva, že dôveroval sprostredkova­teľovi. Neuviedol prečo bezhraničné dôveroval sprostredkovateľovi a predávajúcemu,“ upozornila Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková.

10.39 Listy vlastníctva vyvolávajú dojem, že boli vypracované dodatočne, pokračuje Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková. „Všetky tri kúpne zmluvy majú jeden rovnaký rukopis, keďže si nik nepamätal kto ich vyhotovil môžme konštatovať, že je to rukopis neznámeho jedinca,“ dodala.

10.37 „Je treba vidieť konanie žalovaného (Kiska) komplexne, nestačí vybrať len izolované jednotlivé činy, na ktoré sa snaží upriamiť pozornosť,“ pokračuje právna zástupkyňa zubára Franca Mária Kozáková.

10.34 Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková pokračuje v záverečnej reči a komentuje video s mapkami parciel. „Žalovaný (Kiska) sa odvoláva na konanie v dobrej viere lebo podľa neho táto dobrá viera zakladá nový titul nadobudnutia vlastníctva. Dobrá viera je subjektívny stav mysle. Dobrá viera podľa uznesenia NS SR hovorí, že musí byť hodnotená veľmi prísne,“ hovorí Kozáková.

10.32 „Snažíme sa poukázať aj vizuálne na predmet sporu,“ hovorí k premietaniu videa na súde Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková. „V červenom sú parcely žalobcu (Franc), tie sú čisté a nebol žiaden dôvod v roku 1998 s nimi nakladať,“ hovorí.

10.28 Právna zástupkyňa Franca si na súde pomáha premietaním videa, ku ktorému pridáva aj komentár. „Obaja účastníci tvrdia, že sú vlastníci predmetného pozemku,“ začína svoju reč Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková.

10.25 Sudca vyzval či má niekto návrhy na doplnenie dokazovanie. Sudca povedal, že súd už je názoru, že má dosť dôkazov na to, aby objektívne a spravodlivo rozhodol. Sudca udelil slovo k záverečným návrhom

10.24 Sudca upozornil, že v roku 1998 sa nebrali skutočným vlastníkom pozemky ako také. Raz sa vzalo tam, potom tam, zmenila sa len výmera, ale dopracoval sa znalecký posudok, hovorí.

10.21 Právny zástupca Kisku namieta, že parcely, o ktoré sa pojednáva, majú vždy inú výmeru.

10.14 Vozidlo je vždy to isté bez ohľadu na to akú ŠPZ má, aj tu sa bavíme o tej istej parcele bez ohľadu na to aké číslo má, hovorí k prípadu sudca a obracia sa na právneho zástupcu Andreja Kisku.

10.10 Sudca oznámil, že Andrej Kiska sa z pojednávania ospravedlnil. Kiska má nového právneho zástupcu advokáta Šulca. Pôvodne Kisku zastupoval Ján Mazák.

10.05 V pojed­návacej miestnosti je 27 ľudí v pozícii verejnosti, z nich väčšina sú rôzne médiá

10.01 V pojed­návacej miestnosti sú pripravené 2 veľké obrazovky. Na nich sa má premietať video alebo videá dlhé až 1,5 hodiny. O premietanie požiadala právna zástupkyňa Jana Franca

Pojednávanie v závažnej kauze o pozemok v hodnote milión eur bude dnes prebiehať na Okresnom súde v Poprade bez prítomnosti prezidenta Kisku. Ten sa v rovnakom čase stretne s francúzskym prezidentom v Bratislave. Druhá strana Ján Franc sa na súd dostavil tesne pred jeho začiatkom o 10.00.

Ide o civilný súd, v ktorom ide o určenie vlastníka pozemkov, nie o vrátanie pozemkov. Na Francovi je teda dôkazné bremeno, že vlastníkom je on, nie Kiska. Kiska pozemok vrátiť Francovi odmieta. Franc preukázal, že v roku 1998 bol vlastníkom on. Kiska má zase list vlastníctva, podľa ktorého lukratívny 1,2-hektárový pozemok získal v roku 1999 on. Na doterajších pojednávaniach sa objavili viaceré indície, ktoré nasvedčujú, že Franc mohol prísť v roku 1999 o pozemok podvodom. Ako sa k tomu postaví sudca, je otázne.

Na súde sa zatiaľ ukázalo, že všetci, čo sa sporným spôsobom a rýchlymi prevodmi parcely v priebehu pár dní podieľali na tom, že Franc za čudných okolností po rýchlych prevodoch na katastri v priebehu pár dní prišiel o lukratívny pozemok, sa navzájom poznali a to vrátane samotného Kisku. Ukázalo sa tiež, že popradský zubár o parcelu prišiel v roku 1999 vydržaním, čo bolo zjavne protiprávne, keďže na vydržanie treba niekoľko rokov a ešte v roku 1998 pozemok vlastnil Franc.