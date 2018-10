Franc o spore s Kiskom: Konečne vyhrala spravodlivosť

Popradský zubár Ján Franc prišiel na súd aj so svojou 87-ročnou mamou Annou. Po piatkovom rozhodnutí sudcu Miroslava Radačovského on aj jeho mama netajili spokojnosť aj dojatie. Prezident Andrej Kiska odmietal Francovi vrátiť pozemok s rozlohou 1,2 hektára. Franc prišiel o pozemok v roku 1999, ale dozvedel sa o tom náhodou až v roku 2015. Kiska sa s ním stretnúť odmietol a hovoril, že o žiadnom Francovi „nikdy nepočul a ani ho nikdy nevidel“. Kiska to tvrdil napriek tomu, že Francova a Kiskova mama spolu vyrastali.

„Ja si myslím, že konečne sme sa dovolali spravodlivosti. Kdekoľvek sme šli, všade nás odbili, celá táto záležitosť je veľký podvod, v ktorom sa ešte bude viesť ďalšie vyšetrovanie,“ povedal po verdikte Franc. Zároveň dodal, že cíti veľkú úľavu, pretože má pocit, že spravodlivosť ešte existuje. Rovnako sa tešila aj jeho mama Anna. „Som šťastná,“ povedala po verdikte. Potvrdila, že téma pozemkov bola v rodine Francovcov často diskutovaná.

„Rozprávali sme sa v rodine o tom, ako sa to vôbec mohlo stať. Ja som tomu nechcela uveriť. Smiala som sa, keď prišiel syn a vraví, mami, vieš čo? Tie pozemky v Slavkove už nám nepatria. No, prepánakráľa, čo si ich predal alebo čo?“ prezradila. Pani Francová povedala, že keď sa dozvedeli, že pozemky vlastní prezident, jej syn mu napísal slušný list, aby si nemyslel, že ho chcú očierniť. „Alebo že mu chceme nejakú hanbu urobiť. Syn napísal, že sa stal asi nejaký podvod a keby si pán prezident našiel čas, že sa stretnú a vyriešia to. My sme nevedeli, aké je pozadie, z našej strany sme to chceli slušne vyriešiť,“ potvrdila Anna Francová.

Sudca Miroslav Radačovský rozhodol v prospech Jána Franca aj napriek tomu, že ešte pred začiatkom pojednávania čelil vyhrážkam. Pojednávanie bolo za prítomnosti verejnosti. V miestnosti bolo asi 27 ľudí vrátane médií. Keď dal právny zástupca Kisku odmietavú odpoveď na sudcovu otázku o zmiere, v miestnosti sa potichu ozývalo, že to je „svinstvo“.

Po verdikte sa zase v súdnej sieni šepkalo, že spravodlivosť na Slovensku ešte existuje, spravodliví sudcovia sú a sudcovi Radačovskému by mali postaviť sochu. Sudca povedal, že Franc je výlučným vlastníkom a patrí mu majetok. Kiska si zase podľa sudcu môže uplatňovať peniaze, ktoré za pozemok zaplatil istému Sirockému. Od neho parcelu kúpil v roku 1999 v prepočte za 1¤800 eur. Denník Pravda už informoval, že Sirocký mohol byť v kauze biely kôň. Na neho pozemky napísali od firmy Agras, ktorá ich vydržala od Franca zjavne protiprávne, keďže ešte v roku 1998 ich mal Franc a za rok nehnuteľnosť vydržať nemožno. Prevody prebehli za pár dní.

Všetci aktéri v kauze sa poznali vrátane Kisku. Ten sa poznal so Sirockým, čo sa potvrdilo na súde, aj s ďalšou osobou ako sprostredkovateľom a Kiska vedel aj o Agrase. Celý prípad už rok vyšetruje polícia ako podvod, ale nikoho zatiaľ neobvinila. Sudca v závere zdôvodnenia okrem iného konštatoval: „Sudca rozhoduje aj na základe životných skúseností a citu pre spravodlivosť.“

Sudca: Na mieste Kisku by som rezignoval

Sudca Radačovský povedal, že vie ako v danej dobe prebiehali prevody na katastri. Zároveň po pojednávaní pre médiá dodal, že vzhľadom na závažnosť zistení a všetkých okolností, ak by bol na mieste Kisku, pre danú kauzu by odstúpil z funkcie prezidenta a ďalej by nepôsobil ani v politike.

"Odišiel by som do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ dodal sudca ku kauze na novinársku otázku, ako by teraz konal on, ak by bol na mieste Kisku. Polícia prípad vyšetruje, ale konkrétne informácie o priebehu trestného stíhania vo veci podvodu zatiaľ nezverejnila. Kauzu v úvode tohto roka prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Podľa informácií Pravdy v prípade vypovedal Kiska aj Franc, ktorý to naznačil aj vo vyjadrení po skončení včerajšieho pojednávania.

Kiska: Sudca je zjavne zaujatý

Kiska sa má možnosť voči verdiktu odvolať. Či tak spraví, nie je jasné. Napriek tomu, že Kiska sa poznal so všetkými aktérmi kauzy a možného podvodu, stále sa stavia do roviny obete. „V tomto spore sú dvaja poškodení. Andrej Kiska, ktorý pozemok riadne a v dobrej viere pred 20 rokmi kúpil, čo konštatoval sudca okresného súdu a pán Franc, ktorý podľa sudcu o pozemok neprávom prišiel. Je nepochybné, že pred takmer 20 rokmi pochybil štát, ktorý všetky právne úkony riadne schválil a preto Andrej Kiska nemal žiaden dôvod celé roky pochybovať o platnosti svojho čistého listu vlastníctva," povedal včera Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Včera Kiska voči Francovi použil miernejší tón. "Ľudsky prezident absolútne rozumie emóciám rodiny pána Franca, ak skutočne neprávom o pozemok prišli, jeho pocity by boli rovnaké. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať, vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť voči prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol, čím poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu pána Franca,“ dodal Krpelan.

Sudca o tom, ako by na mieste Kisku vzhľadom na zistenia v kauze odišiel z krajiny, hovoril po skončení pojednávania. Ministerstvo spravodlivosti včera informovovalo, že sa bude výrokmi sudcu zaoberať.