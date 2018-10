Pospíme si dlhšie aj počasie bude vľúdnejšie

Koniec studeného týždňa plného vetra, vody a snehu bude síce zamračený, ale teplomer by sa mal miestami vyšplhať nad dvadsiatku. V uplynulých dňoch v niektorých častiach našej krajiny veľa pršalo a na horách aj nasnežilo. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško konštatuje, že dážď nešetril niektoré lokality najmä z utorka na stredu, ale aj v stredu a v noci na štvrtok. „Boli miesta ako napríklad Mútne na Orave, kde napršalo viac ako 50 milimetrov. Len o centimeter menej dažďa spadlo v Oravskej Lesnej. Vo vyšších horských polohách nasnežilo. V noci z utorka na stredu napadalo na Lomnickom štíte 25 cm snehu, na Štrbskom Plese 13 cm a na Chopku 10 cm. Sneh tam pripadol aj v ďalších dňoch a v piatok ráno bolo na Lomnickom štíte už 38 cm snehu,“ konštatuje Faško.

V nasledujúcich dňoch však prichádza zmena a z Chopku či zo Štrbského Plesa sneh podľa klimatológa zmizne. Spôsobí to oteplenie, ktoré prichádza od juhu. „Na začiatku víkendu sa vytvorí na západnom Stredomorí a nad Janovským zálivom tlaková níž a na jej prednom okraji k nám bude prúdiť od Stredozemného mora a Afriky teplý vzduch. Tento charakter počasia bude v ďalších dňoch podporovať aj mohutná tlaková výš, ktorá bude nad západným Ruskom,“ vysvetlil klimatológ.

Víkendové aj nasledujúce dni budú ešte oblačné a hmlisté a do utorka sa počas nich budú vyskytovať aj prehánky. Faško dodáva, že tie nebudú ani zďaleka také výdatné ako cez týždeň alebo počas nasledujúceho týždňa na južných svahoch Álp – v Taliansku, vo Švajčiarsku či na juhovýchode Francúzska, kde môže spadnúť aj viac ako 400 milimetrov zrážok.

Ako bude Sobota 27. októbra - Oblačno až zamračené. Denné teploty 10 až 15, pri zmenšenej oblačnosti do 17 stupňov.

Oblačno až zamračené. Denné teploty 10 až 15, pri zmenšenej oblačnosti do 17 stupňov. Nedeľa 28. októbra - Oblačno až zamračené. Nočné teploty 12 až 7, denné 14 až 19, niekde do 21 stupňov.

Oblačno až zamračené. Nočné teploty 12 až 7, denné 14 až 19, niekde do 21 stupňov. Pondelok 29. októbra - Oblačno až zamračené. Teplo. Nočné teploty 14 až 8, denné 14 až 19, niekde do 21 stupňov.

Oblačno až zamračené. Teplo. Nočné teploty 14 až 8, denné 14 až 19, niekde do 21 stupňov. Utorok 30. októbra - Oblačno až zamračené. Teplo. Nočné teploty 15 až 9, denné 15 až 20, niekde do 22 stupňov.

Oblačno až zamračené. Teplo. Nočné teploty 15 až 9, denné 15 až 20, niekde do 22 stupňov. Streda 31. októbra - Malá, miestami zväčšená oblačnosť. Nočné teploty 10 až 4, denné 14 až 20 stupňov. zdroj: SHMÚ

Napriek oblačnému a vlhkému počasiu bude teplo. Najteplejšími dňami by mali byť pondelok a utorok, keď na niektorých miestach vystúpi teplota na dvadsať, niekde až na dvadsaťdva stupňov. Dokonca bude atakovať historické rekordy pre tieto dátumy. Faško konštatuje, že najteplejší 29. október bol ešte v roku 1913 v Hurbanove, keď teplota vtedy vystúpila na 24 stupňov. V novodobejšej histórii bol mimoriadne teplý 29. október v roku 2004, v Žihárci vtedy namerali 23,2 stupňa a 30. októbra bolo najteplejšie vo Veľkých Levároch v roku 2004, keď sa teplomer vyšplhal na 23,2 stupňa.

Teplo bude až do konca týždňa, keď na najteplejších miestach bude od 16 do 19 stupňov. Vzhľadom na to, že už bude november, to budú podľa Faška stále mimoriadne vysoké teploty vzduchu.

V nedeľu nadránom prechádzame z letného času na tzv. zimný, presnejšie na stredoeurópsky čas. O tretej si presunieme ručičky hodiniek smerom dozadu – na druhú hodinu. O hodinu dlhšie si pospíme najbližších päť mesiacov. Možno naposledy si budeme prestavovať hodinky na budúcu jeseň. Európsky parlament totiž bude na jar rozhodovať o zrušení striedania času v krajinách únie. Na samotných štátoch však bude rozhodnutie, či na ich území bude letný alebo zimný čas.

Ministerstvo práce minulý týždeň predložilo návrh, aby sme ako permanentný zaviedli ten stredoeurópsky čas, teda tzv. zimný. Takmer okamžite vznikla petícia za zachovanie letného času. Odborníci upozorňujú, že v prípade zimného času by vo východných častiach krajiny svitalo v letnom období veľmi skoro, už medzi druhou a treťou hodinou nadránom. A slnko by zapadalo v čase, keď sme zvyknutí venovať sa voľnočasovým aktivitám. No aj odborníci a laici sa zhodujú, že sa budeme musieť prispôsobiť rozhodnutiu okolitých krajín tak, aby sme mali hodinky nastavené rovnako.