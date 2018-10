Sudcovia z iniciatívy Za otvorenú justíciu pochybujú o nestrannosti sudcu v spore, kde bol jednou zo strán Kiska

Takéto počínanie podľa sudcov iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) celkom jednoznačne vzbudzuje pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu i o správnosti jeho rozhodnutia, ktoré by tu inak byť nemuseli, informovali hovorcovia iniciatívy Elena Berthotyová a Ján Hrubala.

Iniciatíva tvrdí, že justičné ticho po takýchto škandalóznych vyjadreniach sudcu nielenže plodí ďalšie zlo a posmeľuje iných sudcov k takýmto praktikám, ale vrhá tiež zlé svetlo na všetkých slušných sudcov. Preto sudcovia, ktorí založili iniciatívu Za otvorenú justíciu a ich podporovatelia, považujú za nevyhnutné sa proti postupu dotyčného kolegu ohradiť, prejaviť s ním zásadný nesúhlas a vyjadriť presvedčenie, že takúto potrebu bude v budúcnosti pociťovať čoraz viac sudcov, aby tak i mlčiaca väčšina dala dostatočne zreteľne najavo, že podobné metódy nezdieľa, ale sú pre ňu naopak extrémom, ktorý v obraze slovenského sudcu nemá miesto.

Kiska v piatok prehral súdny spor o pozemky vo Veľkom Slavkove. Súd uznal práva pôvodného vlastníka, ktorý tvrdí, že ich nikdy nepredal. Radačovský po vyhlásení rozsudku povedal, že keby bol on prezident, vzdá sa funkcie, neuchádzal by sa o žiadnu inú politickú funkciu, odišiel by do štátu, kde sa cíti dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela.