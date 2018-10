ČSR bola pre Slovákov zlomový bod, zhodli sa najvyšší ústavní činitelia

Bez vzniku Československa by nebolo dnešného suverénneho Slovenska. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 v súvislosti s nedeľňajším 100. výročím vzniku 1. ČSR sa na tom zhodli najvyšší ústavní činitelia.

Prezident Andrej Kiska nazval vznik prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale i cestu, ktorá k nemu viedla, úžasnými momentom. „Ak by sme touto cestou neprešli, ak by Československo nevzniklo, určite by naše štáty neboli presne v takej podobe, v akej sú dnes,“ zdôraznil Kiska.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) poukázal na to, že prvá republika síce nenaplnila všetky predstavy Slovákov o štátnosti a suverenite, umožnila však rozvíjať našu identitu. „Takisto zrodila novú politickú elitu slovenského národa, to musíme oceniť ako dobrý štart pre vývoj, ktorý dospel ku vzniku samostatnej SR,“ povedal.

Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer) bol vstup do spoločného štátu s Čechmi pred 100 rokmi jedinou možnosťou pre Slovákov, ako zabrániť asimilácii. „Ak by nevznikol spoločný štát, slovenský národ by mal vo vtedajšom rozvíjajúcom sa svete existenčné problémy,“ povedal. „Preto je vznik Československa zlomový kľúčový moment aj pre zachovanie slovenského národa,“ dodal.