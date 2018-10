Pellegrini si nemyslí, že 30. október bude štandardný štátny sviatok

Premiér Peter Pellegrini (Smer) si nemyslí, že sa na Slovensku stane 30. október štandardným štátnym sviatkom. Uviedol to v nedeľnej mimoriadnej spoločnej relácii 100 let/rokov, ktorú vysielali TV Markíza a TV Nova. Tento deň tak ostane tohtoročným jednorazovým štátnym sviatkom, ktorým si Slováci v súvislosti s výročím ČSR pripomenú podpísanie Martinskej deklarácie.

„Nemyslím si to, aj keď mám pozitívny vzťah k štátnym sviatkom, pretože štátnymi sviatkami a oficiálnymi oslavami vzbudzujete trocha národnú hrdosť. Na druhej strane je na Slovensku vedená veľká diskusia, že máme množstvo štátnych sviatkov,“ poznamenal Pellegrini.

Je však presvedčený, že Slováci si vážia to, čo sa stalo v roku 1918. Avšak na margo toho, že vznik spoločného štátu si štátnym sviatkom pripomínajú len v Českej republike a na Slovensku je to len pamätný deň, poznamenal, že tak o tom rozhodli predchodcovia. „Myslím si, že vtedy, keď sa rozhodovalo o tom, čo bude a nebude štátny sviatok, tak v tom bolo možno viacej emócií, viacej historických pohľadov a videní. Nerád sa vraciam k týmto udalostiam,“ skonštatoval premiér.

Zopakoval, že pre neho je dôležitejšie, čo nosia ľudia v srdci, ako to, čo je napísané v kalendári. „Pretože môžete mať štátny sviatok, ak si to vnútorne nevážite a neprežívate, tak je to len formalita,“ dodal Pellegrini.