Hlina: KDH nebude na jedálnom lístku

Na post primátora Bratislavy ste najprv presadzovali Carolinu Liškovú, nakoniec ste si však osvojili kandidáta SaS a OĽaNO Jána Mrvu. Je to z vašej strany ústupok alebo vám stačí dohoda, že Lišková bude v prípade úspechu Mrvu viceprimátorkou?

Považujeme to za racionálny postup. Naozaj dáva zmysel, aby sa opozícia spojila a mala jednotného kandidáta, takže to považujem primárne za racionálny postup. Samozrejme ma trochu mrzí, že úspešnejšia nebola pani Lišková, ale pán Mrva, no treba mu v tom zagratulovať a my ho podporujeme. Podľa mňa je dobrý kandidát.

Aké máte vzťahy s Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom?

V slovenskej politike to vôbec nie je o láske a málokedy o kamarátstve. Je to o tom, že politici si uvedomujú, že by sa mali spolu rozprávať, lebo keď si chcú vypýtať zodpovednosť za krajinu, tak sa musia aj vedieť spolu rozprávať. S Matovičom nemám problém. S pánom Sulíkom ja nemám problém, ale pán Sulík má problém so mnou, čo ma trošku mrzí, ale čo s tým narobím…

Viete si predstaviť, že dokážete po parlamentných voľbách spolupracovať?

To je otázka, ktorá je legitímna aj teraz, ale určite naberá na význame až po voľbách. Kresťanskí demokrati sa budú snažiť uspieť vo voľbách. Po nich prídeme za stôl a položíme naň, čo máme. Potom sa úplne zmenia parametre, čiže naozaj teraz je našou úlohou uspieť, a to tak, aby sme boli za stolom. Lebo viete, ako sa hovorí, že keď nie ste za stolom, ste na jedálnom lístku a KDH nebude na jedálnom lístku.

Rada KDH minulý týždeň prijala uznesenie, podľa ktorého bude hnutie hľadať „zhodu pre spoločného konzervatívneho kandidáta na prezidenta s kresťanskými hodnotami v širšom politickom priestore“. Pripúšťate scenár, že podporíte kandidáta mimo KDH?

U nás je to tak, že o priamej podpore rozhoduje asi stodvadsaťčlenný orgán, rada KDH. Áno, nie len v súčasnosti, chceme pristúpiť zodpovedne k tomu, aby konzervatívci mali relevantného kandidáta. Treba asi počkať na okolnosti, ktoré sú – či pani Remišová pôjde, alebo nepôjde. Lebo ak by pani Remišová išla do prezidentskej kandidatúry, tak to určite nejakým spôsobom preformátuje celú tú diskusiu. Aj kvôli tomu potrebujeme vedieť, ako sa to bude vyvíjať.

Na jar ste mali v súboji o post predsedu KDH vyzývateľa Richarda Vašečku. Post predsedu ste obhájili, ale situácia vtedy ukázala, že v KDH existujú dva prúdy, pričom ten druhý s vami nesúhlasí. Aká je situácia v KDH teraz?

To naozaj nie. KDH je strana, ktorá prežije aj svojho predsedu a KDH prežije aj mňa. Vyhral som a žiadne dva prúdy v KDH nie sú.

Čiže nepripúšťate, že máte v strane názorové rozpory. Dokážete povedať, že ste jednotní?

Viete čo, naozaj to je také hľadanie konfliktu, lebo je nuda. KDH stavia veľký konzervatívny dom, v ktorom je veľa ľudí. My sme ani nesedeli na jednom prašiaku, ani sme nechodili do jednej školy, ani do jedných jaslí. To znamená, že z prirodzenosti máme na niečo možno rozdielne názory, možno máme rozdielne názory na postupy, ale vyspelosť tohto spoločenstva je daná tým, že rešpektuje, že sú určité parametre strany, ktorá má rozhodovacie kompetencie a podľa toho sa postupuje. To je princíp. My nie sme žiadne spoločenstvo predavačov drogérie alebo nejakej dámskej kozmetiky, alebo sfanatizované spoločenstvo nejakej sekty. My sme politická strana, ktorá má hierarchiu, štruktúru, rozhodovacie právomoci, a to sa presne dodržiava.

Skúsite odhadnúť vaše preferencie po parlamentných voľbách v roku 2020?

Verím fyzike, teda aj fyzike, a tá hovorí, že energia sa netratí. To znamená, že keď energiu dáte, tak ju aj dostanete. Šanca pre KDH je v tom, že bude robiť politiku nie mesiac alebo dva pred voľbami, ale že bude robiť politiku aj ako mimoparlamentná strana. To znamená, že bude ponúkať riešenia a bude sa dlhodobo zaujímať o ľudí. Myslím si, že v tom máme odrobené naozaj veľa. Čo sa týka terénnej práce, nás už v zásade nedobehne nikto, aj keby hneď niekto vyštartoval. V teréne sme urobili kus roboty a ešte ten rok do volieb určite v teréne budeme. Viete, ako sa hovorí, že skutočný víťaz v náhody neverí a netipuje. Ja netipujem. Dáme energie toľko, aby bolo dosť tých percent a bude ich presne toľko, koľko dáme energie.