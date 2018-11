Pozemková mafia v Tatrách?

Po tom, čo prezident Andrej Kiska koncom minulého týždňa prehral spor o parcelu pod Tatrami s popradským zubárom, vzniklo podozrenie, že mohlo ísť o súčasť mafiánskych praktík s viacerými pozemkami.

V Kiskovom prípade z roku 1999 figuruje dnes už neexistujúca firma Agras, s ktorou Kiska obchodoval priamo aj nepriamo. Agras pochybným spôsobom spravoval bývalé štátne majetky, desiatky parciel v danom čase prevádzal vtedajší Kiskov obchodný spolupracovník a biznis s Agrasom robil aj priamo Kiska.

Po verdikte Okresného súdu v Poprade v Kiskovej škandalóznej pozemkovej kauze vyslovil premiér Peter Pellegrini závažné podozrenia. Pripustil, že v súvislosti s Kiskovou kauzou si vyžiada od Slovenskej informačnej služby (SIS) správu o možnom pôsobení pozemkovej mafie pod Tatrami. Denník Pravda oslovil premiéra s otázkou, či má podozrenia, že pozemková mafia môže siahať až do Prezidentského paláca, a preto bude žiadať informácie od SIS. „Predseda vlády sa vyjadril k tejto téme dostatočne jasne. Nebude to nateraz komentovať, ale celú situáciu bude pozorne sledovať,“ odpovedal tlačový odbor Úradu vlády SR.

Premiér Pellegrini má zo zákona právo na informácie od SIS. Otázkou je, či sa spravodajská služba k pozemkovému škandálu a prípadnému pôsobeniu mafie pod Tatrami pre premiéra vyjadrí. Zatiaľ reagovala len stručne. „Slovenská informačná služba si v plnom rozsahu plní a aj naďalej bude plniť úlohy v oblasti spravodajskej podpory rozhodovacích procesov ústavných činiteľov v rámci rozsahu ich ústavných funkcií tak, ako jej to ukladá platná legislatíva,“ reagoval hovorca SIS Branislav Zvara.

Názor poslancov z výboru na kontrolu SIS ku kauze si môžete pozrieť na videu

V Kiskovej pozemkovej kauze firma Agras v roku 1999 zjavne neoprávnene vydržala 1,2-hektárový pozemok, ktorý len v roku 1998 na základe darovacej zmluvy získal popradský zubár Ján Franc. V priebehu niekoľkých dní Agras pozemok nielen vydržal, ale prepísal na možného bieleho koňa a ten ho vzápätí prakticky bez zisku previedol na Kisku. Prezident na súde tvrdil, že konal v dobrej viere a o možnom podvode nevedel. Právna zástupkyňa Franca Mária Kozáková však uspela s obhajobou, podľa ktorej Kiska vôbec nekonal v dobrej viere, ale naopak, o všetkom mohol vedieť. Na súde sa totiž ukázalo, že Kiska kupoval iný pozemok priamo od Agrasu. Kiska sa poznal s vedením Agrasu. Sprostredkovateľom v obchode pre Kisku bol vtedajší Kiskov spolupracovník, ktorý tiež robil biznis s Agrasom. A napokon možný biely kôň, ktorého použili pri prevode pozemkov na Kisku, v danej dobe tiež pracoval práve pre Kisku.

Kiska na súde zavádzal

Kiska si na tieto okolnosti na jednom zo súdnych pojednávaní ešte v máji nevedel spomenúť. Advokátka zubára Franca však priamo na pojednávaní Kiskovi ukázala kúpnu zmluvu, podľa ktorej kupoval v lete 1999 nielen 1,2-hektárový pozemok, ale aj parcelu s rozlohou 2-tisíc štvorcových metrov, a to práve od Agrasu. „Neviem o tom, nespomínam si,“ reagoval zaskočene Kiska, na dôkaz o jeho biznise s Agrasom. Prezident na súde tiež tvrdil, že osobu, ktorá mu predala pozemky, nepozná. Neskôr na pojednávaní sa však ukázalo, že Kiska zavádzal a daná osoba, možný biely kôň, pracovala pre neho. Vtedajší Kiskov obchodný partner na súde totiž povedal, že Kiska sa s ním poznal.

Kiska mal blízko k Agrasu, ale nepriamo aj ďalším prevodom nehnuteľností pod Tatrami. Kiskov obchodný partner sa na súde priznal, že okrem toho, že sprostredkoval pozemky pre Kisku, robil aj na ďalších prevodoch. Priznal, že išlo možno o 60 pozemkov.

Verdikt popradského súdu a názor sudcu k celej kauze si môžete pozrieť tu

V prípade pozemku zubára Franca jeho advokátka na základe viacerých faktov na súde poukázala, že Kiska nekonal v dobrej viere. Upozornila, že Kiska podpisoval zmluvy o kúpe Francovho pozemku bez toho, aby videl list vlastníctva a zmluvy boli poškrtané. Advokátka poukázala na to, že Kiska má technické vzdelanie, v danom čase pôsobil v rôznych firmách, a teda, ak by kupoval niečo v dobrej viere, musel by žiadať tak list vlastníctva, ako aj prehľadnú zmluvu. A tiež by sa musel zaujímať, prečo jeho známy prakticky bez zisku obratom predáva pozemok, ktorý len pred pár hodinami kúpil od firmy Agras, s ktorou Kiska sám priamo obchodoval.

Navyše cena, za ktorú Kiska pozemok kupoval, bola podozrivo nízka, a to 1¤800 eur. Kiska doteraz neodpovedal na otázku, či išlo o fiktívnu cenu z dôvodu zníženia daňovej povinnosti. Skutočná hodnota pozemku sa totiž odhaduje asi na milión eur, keďže v lukratívnej lokalite sa stavajú rodinné domy a je tam aj hotel.

Kiska to nechával na súd. Teraz tvrdí niečo iné

Kiska ešte v máji na pojednávaní tvrdil, že nech vo veci rozhodne súd. Sudca sa ho vtedy pýtal, či navrhuje nejaké riešenie. Teraz sa však zdá, že Kiskovi verdikt Okresného súdu v Poprade stačiť nemusí, keďže prezident odkázal, že zvažuje v prípade sa odvolať. Kiska tvrdí, že ho zaskočili slová sudcu, ktoré vyslovil pre médiá po skončení pojednávania. Sudca povedal, že vzhľadom na závažnosť zistení a všetkých okolností, ak by bol na mieste Kisku, pre danú kauzu by odstúpil z funkcie prezidenta, ďalej by nepôsobil ani v politike a odsťahoval by sa zo Slovenska.

"Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať, vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť voči prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol, čím poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu pána Franca,“ dodal koncom minulého týždňa po verdikte súdu hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Ten zároveň v časti stanoviska prvýkrát otvorene priznal, že Franc bol poškodený. Vinu však Kiska kladie štátu, nie sebe. „Je nepochybné, že pred takmer 20 rokmi pochybil štát, ktorý všetky právne úkony riadne schválil,“ povedal Kiskov hovorca.

O pozemkovej kauze sa verejnosť dozvedela až pred rokom. Zubár Franc bol totiž roky v domnení, že pozemok vlastní. Roky ho prenajíma družstvu, ktoré zmluvu uznáva, a stále ho kosí. Až v roku 2015 Franc náhodou zistil, že o pozemok ho niekto v roku 1999 pripravil. Keď zistil, že ide o prezidenta Kisku, oslovil ho a žiadal o nápravu. Kiska ho odbil s tým, že o žiadnom Francovi nikdy nepočul. Francova a Kiskova mama pritom spolu vyrastali a tykali si. Franc mal po roku 1999 na danom pozemku niekoľko rokov tabuľu, ktorá oznamovala, že vlastníkom pozemku je on.

Prípad prevodu pozemkov vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA) ako podvod. Obvinený zatiaľ nie je nikto. Okrem pozemkovej kauzy pred rokom voči Kiskovi vyplávali na povrch aj ďalšie kauzy, ktoré tiež vyšetruje NAKA. Ide o podvody s DPH a daňou z príjmu pri financovaní prezidentskej kampane v roku 2014. Ani v týchto prípadoch doteraz nebol nikto obvinený.