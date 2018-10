Vojenskí policajti budú môcť 'zostreliť' dron

Novelu zákona o vojenskej polícii už schválila vláda. Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď pripomenul, že ide len o legislatívnu úpravu toho, čo dnes vojenskí policajti robia.

Zmeny v zákone o vojenskej polícii si podľa ministerstva obrany vynútila prax. „Predložený návrh zákona bol vypracovaný na základe objektívnej potreby upraviť úlohy a oprávnenia vojenskej polície vzhľadom na vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte obrany a vytvoriť podmienky na kvalitnejšiu a efektívnejšiu činnosť vojenskej polície,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Viac donucovacích prostriedkov

Vojenským policajtom sa rozširujú možnosti v použití donucovacích prostriedkov. Hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková vysvetlila, že policajt ich bude môcť využiť na prekonanie odporu a odvrátenie útoku. „Ide o rôzne dočasne zneschopňujúce prostriedky a špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ktoré nemajúce povahu zbrane (napríklad vrhacie siete alebo prostriedky typu „Flash Ball“) a sú súčasťou výzbroje vojenskej polície,“ doplnila Capáková.

V prípade drona, ktorý sa pohybuje v priestore nad chráneným objektom, sa podľa Capákovej navrhuje výzbroj doplniť o technický prostriedok (napr. rušička), ktorým vojenský policajt zakázaný let preruší.

„Ak drony lietajú nad zakázaným územím bez povolenia a vojenskí policajti nebudú vedieť vypátrať človeka, ktorý ho ovláda, tak špeciálnymi prostriedkami donútia stroj pristáť. Zjednodušene povedané, zostrelia ho,“ zdôraznil bezpečnostný analytik Jaroslav Naď.

Doteraz bez opory v zákone

Samotná novela zákona Naďa neprekvapila. Vojenská polícia dlhodobo hovorí, že potrebuje mať v zákone niektoré činnosti, ktoré dnes robí načierno, napríklad kontrolu lietadiel či sprevádzanie spojeneckých kolón po Slovensku. „Vychádzajú z praxe a aj keď to vykonávali, tak to robili so zavretými očami a nemali oporu v zákone,“ dodal Naď.

Zmeny by mali platiť od apríla budúceho roka.