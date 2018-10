Hrnko: Kiska by mal pre pozemkovú kauzu odísť z politiky. Pozrite si video

Grendel sa vyjadril k tomu, že premiér Peter Pellegrini zvažuje, že si v súvislosti s kauzou vyžiada informácie od Slovenskej informačnej služby (SIS) o možnom pôsobení pozemkovej mafie pod Tatrami. Pellegrini reagoval na Kisku, ktorý zase poukazoval na správu SIS o údajných podvodoch s agrodotáciami. Grendel povedal, že výbor sa bude mediálnym pingpongom ústavných činiteľov na túto tému zaoberať.

Grendel pre TV Pravda tiež povedal, že ústavní činitelia by mali správy SIS komentovať a nakladať s nimi citlivo. Grendel prezidentovu kauzu nechcel komentovať.

Hrnko povedal, že prezident Kiska by sa aj pre kauzu s pozemkom nemal viac uchádzať o politickú funkciu. Podľa Hrnka by ústavní činitelia mali byť poslednými prijímateľmi správ tajnej služby, nemali by ich posúvať ďalej a používať v politickom boji.

Okresný súd v Poprade v piatok rozhodol, že výlučným vlastníkom 1,2-hektárového pozemku vo Veľkom Slavkove je zubár Ján Franc. Napriek tomu, že Kiska predtým tvrdil, že bude rešpektovať verdikt súdu, po pojednávaní odkázal, že zvažuje odvolanie. Odôvodnil to tým, že sudca bol podľa Kisku zaujatý. Sudca po pojednávaní pre médiá povedal, že ak by bol na mieste Kisku, tak by vzhľadom na závažnosť zistení v celej kauze, odišiel z politiky.

Kauza siaha do roku 1999 kedy firma Agras vydržala pozemok Jána Franca. Išlo zjavne o protiprávny akt, keďže ešte v roku 1998 bol vlastníkom Franc a vydržanie za tak krátku dobu bez splnenia ďalších náležitostí nie je možné. Následne pozemok Agras poreviedol na možného bieleho koňa a o ďalších šesť dní na Kisku. Všetci aktéri kauzy sa poznali. Sprostredkovateľ obchodu a možný biely kôň v tom čase pracovali pre Kisku. Kiska sa poznal aj s vedením Agrasu, od ktorého kupoval aj ďalší pozemok. Kiska kupoval Francovu parcelu na základe poškrtanej zmluvy a bez toho, aby videl list vlastníctva. Súd v Poprade preto neuveril Kiskovej verzii, že konal v dobrej viere. Franc sa o tom, že nie je vlastník dozvedel až v roku 2015. Kiska mu pozemok vrátiť odmietol a sám mu radil, nech to dá na súd.

Kauzu už rok riešia aj orgány činné v trestnom konaní. Trestné stíhanie vo veci podvodu sa začalo až po medializácii prípadu. Vo veci najskôr začala konať polícia s prokuratúrou a neskôr prípady prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Obvinený doteraz nebol nikto.