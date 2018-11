Spis k Technopolu obnovili už na 90 percent. Nič zásadné nechýba, tvrdí šéfka súdu

V rozhovore pre TV SME to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). „Darí sa nám veľmi dobre, čo sa týka nahradenia chýbajúcich dokumentov. Doplnili sme už 90 percent vecí, čo chýbali,“ povedal Gál.

Gál v rozhovore pripustil, že spis mohol ukradnúť niekto zo súdu, ale zdôraznil, že je to len jedna z alternatív. „Ak vieme všetko nahradiť, tak si nikto nepomohol,“ dodal Gál s tým, že človek, ktorý spis vykradol, „musel byť, s prepáčením, sprostý“. Zároveň priznal, že spis ešte nie je obnovený celý a medzi chýbajúcimi dokumentami môžu byť aj také, ktoré budú pre prípad veľmi dôležité. Gál podal vo veci ešte minulý týždeň trestné oznámenie. „Prokurátor osobne odovzdal zápisnicu zo spísania trestného oznámenia priamo riaditeľovi Národnej kriminálnej agentúry na ďalší zákonný postup,“ vraví hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Či za zmiznutý spis bude niesť niekto zodpovednosť, nateraz nie je jasné.

Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I Anna Kašajová už vypočula všetkých pracovníkov súdu a sudcov, ktorí so spisom pracovali. Ich výpovede pre SME nespresnila, povedala, že o nich spísala záznamy a uložila ich do spisu. Pracovať s nimi teda môže polícia aj ministerstvo spravodlivosti, informuje ďalej článok. Rekonštrukciu spisu nariadil sudca 23. októbra, teda v deň, keď na zmiznutie upozornil denník SME. Sudca pritom už vyše mesiaca vedel, že tristo strán spisu zmizlo, sám o tom spísal záznam. Kašajová povedala, že v rámci rekonštrukcie už súd oslovil účastníkov konania, aby do spisu doložili kópie listín. Časť stratených dokumentov súdu posunulo ministerstvo, ktoré ich má oskenované, odkedy vyšetrovalo sudkyňu Miriam Repákovú. Kópie ďalšej časti stratených dokumentov sa podarilo dohľadať v súvisiacich súdnych spisoch, niektoré zvyšné listiny bude možné podľa Kašajovej vypýtať od iných štátnych úradov. Mnoho dokumentov sa podarilo obnoviť z elektronického súdneho spisu, najmä elektronické súdne rozhodnutia a elektronické doručenky. „Podľa mojich vedomostí nechýba žiaden kľúčový dôkaz ani žiaden originál listiny,“ tvrdí Kašajová.

Ako pripomína Sme.sk, zo spisu ku kauze Technopol Servis, v ktorej sa angažuje v súčasnosti v kauze falšovania zmeniek obvinený Marián K., zmizlo zhruba tristo strán dokumentov. Minulý týždeň na to upozornil denník SME. Ide o prípad, v ktorom súd pochybne rozhodol, že majiteľmi firmy Technopol Servis sú ľudia blízki Mariánovi K., hoci mali v rukách ukradnuté a dávno neplatné akcie. Sudkyňa Miriam Repáková im firmu priklepla protizákonným spôsobom, minister Gál ju preto navrhol disciplinárne stíhať. V prípade tunelovania firmy Technopol Servis sú obvinení piati ľudia a jedna firma, všetko sú to známi Mariána K., uvádza sa v článku.

O kauze Technopol Servis písal pred vraždou aj novinár Ján Kuciak. V prípade si v roku 2015 ľudia blízki Mariánovi K. prisvojili ukradnuté akcie firmy Technopol Servis, na ich základe firmu ovládli a bezprostredne potom z nej vyviedli majetok za 20 miliónov eur, vrátane kancelárskeho a kongresového centra v bratislavskej Petržalke. Sudkyňa Repáková rozhodovala v prípade v prospech skupiny okolo Mariána K., a to aj nezákonným spôsobom. Skutoční majitelia Technopol Servis sa odvtedy márne snažia domôcť vlastnej firmy. Repáková sa dala medzičasom z prípadu vylúčiť, pretože sa cítila zaujatá, dotkli sa jej články o prípade v denníku SME. Veľká časť spisu, ktorá zmizla, sa môže týkať podľa advokáta Radovana Palu z Taylor Wessing práve pochybného rozhodnutia Repákovej. Advokátska kancelária zastupuje v prípade skutočných vlastníkov akcií Technopolu. „Ide o časť spisu, ktorá obsahuje aj podklady, na základe ktorých rozhodovala,“ povedal ešte skôr Pala.