Slovensko odmieta rakúsky zákon

Rakúšania to so zmenou systému vyplácania sociálnych dávok pre občanov iných štátov EÚ, ktorí k nim prichádzajú za prácou, no deti nechávajú žiť v domovskej krajine, myslia veľmi vážne. Zákon, ktorý má takýmto pracovníkom "prispôsobiť" detské prídavky výške životných nákladov v ich vlasti, schválila minulý týždeň dolná komora rakúskeho parlamentu. Ak prejde aj hornou komorou, účinným sa stane už v januári 2019.

Slovenské ministerstvo práce reagovalo na toto rozhodnutie odmietavým stanoviskom, je podľa neho v rozpore s európskou legislatívou. „Opatrenie považujeme za diskriminačné, pretože vytvára dve kategórie občanov a navyše má potenciál rozdeľovať Európu,“ tvrdí šéf sociálneho rezortu Ján Richter (Smer).

Takzvaná indexácia rodinných prídavkov je podľa Richtera „v hrubom rozpore s cieľom znižovať rozdiely v sociálnej oblasti naprieč úniou“. „Princíp rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty musí byť spätý s princípom rovnakých dávok za rovnaké dane a odvody, ktoré odvádzajú aj zamestnanci zo Slovenska,“ uvádza minister.

Rakúske prídavky sa v súčasnosti vyplácajú odstupňovane podľa veku dieťaťa, v základných sumách od 114 do 165,10 eura mesačne. Nový zákon spôsobí, že najmä pracovníci z krajín bývalého východného bloku, kde sú sociálne dávky oveľa nižšie ako v Rakúsku, teda okrem Slovákov aj Česi, Maďari, Rumuni či Bulhari, budú na nich výrazne ukrátení. Mesačná suma prídavku na Slovensku je len 23,68 eura na dieťa. Naopak, rodičia z krajín ako Švajčiarsko, ktorého sa opatrenie takisto týka, hoci nie je členským štátom EÚ, môžu prídavky dostať ešte vo vyššej sume ako dosiaľ.

Rakúskemu štátnemu rozpočtu by indexácia mala priniesť ročnú úsporu asi 100 miliónov eur. Celkovo sa dotkne okolo 150-tisíc detí, ktorých rodičia takmer spolovice pochádzajú zo Slovenska a Rumunska, pričom sú to najmä matky, ktoré v Rakúsku pracujú ako ošetrovateľky. Podľa oficiálnych štatistík pracuje v Rakúsku aktuálne asi 40-tisíc slovenských žien v pozícii opatrovateľky alebo zdravotnej sestry. Prieskumy naznačili, že v prípade zníženia prídavkov by až okolo 16-tisíc z nich zvažovalo odchod z krajiny. „Veru rozmýšľam, že sa vrátim domov. Mám dve malé deti, pre prácu v Rakúsku som často od nich odlúčená, celkovo to škodí našej rodine. Zatiaľ prevažovali financie, onedlho však už zrejme nebudú také zaujímavé,“ hovorí 31-ročná Viera, opatrovateľka z Považskej Bystrice.

Len predvlani dostali slovenskí rodičia pôsobiaci v Rakúsku prídavky na zhruba 30-tisíc svojich detí žijúcich na Slovensku v úhrnnej sume 63 miliónov eur. Rakúsko platilo dávky celkovo 132-tisíc deťom žijúcim v cudzine.

S novou legislatívnou normou nesúhlasia ďalšie východoeurópske krajiny, ale ani rakúska opozícia. Európska komisia už dala najavo, že preskúma, či je zákon zlučiteľný s právom EÚ. „Len čo bude platne vyhlásený, Európska komisia sa nebude zdráhať využiť svoju rolu strážkyne úniového práva,“ povedal pre rakúsku tlačovú agentúru APA hovorca komisie Christian Wigand. „Je to otázka férovosti, pokiaľ zamestnanci prispievajú do národného systému sociálneho zabezpečenia, môžu tiež očakávať rovnaké príspevky,“ dodal Wigand.