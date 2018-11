Anketa spustená, upútavku s Tisom rieši polícia

Do celonárodnej ankety o Najväčšieho Slováka po včerajšom oficiálnom štarte pribúdajú prvé hlasy. Už na začiatku projekt verejnoprávnej RTVS vyvolal búrlivé reakcie, keď do upútavky na reláciu zaradila prezidenta fašistického Slovenského štátu a odsúdeného vojnového zločinca Jozefa Tisa. I keď ho nakoniec z avíza stiahla, jeho pôvodný obsah má preveriť polícia. Tisov režim v 40. rokoch minulého storočia poslal na smrť do koncentračných táborov 70-tisíc Židov.

Po kritike tvorcovia ankety, v ktorej si ľudia vyberú najväčšiu osobnosť Slovenska, v poslednej chvíli zmenili štatút súťaže. V stredu, deň pred spustením hlasovania, oznámili, že z nej Tisa vylúčili. „Nebude možne zahrnúť do hlasovania osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti či vlastizradu a nebola rehabilitovaná,“ oznámil na brífingu Jaroslav Rezník, šéf verejnoprávnej RTVS.

Pred stredajším brífingom dvaja najväčší mobilní operátori, Slovak Telekom a Orange, vyhlásili, že odmietnu spustiť sms hlasovanie, ak osoba Tisa zostane súčasťou ankety. Protestovali voči nej zástupcovia židovských organizácií a spolkov mapujúcich históriu holokaustu.

Obsah upútavky si všimla prokuratúra. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vydal pokyn na preverenie tejto veci Národnou protiteroristickou jednotkou NAKA Prezídia Policajného zboru,“ informovala hovorkyňa Andrea Predajňová. Preverovať sa podľa nej bude, či nedošlo k spáchaniu trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Autori projektu odmietajú, že by Tisa do upútavky zaradili s cieľom pritiahnuť čo najviac divákov a zvýšiť sledovanosť. Podľa Rezníka spot nedával tip ani návod, za koho hlasovať a nevyjadroval na nikoho názor. Na otázku, ako by tvorcovia reagovali, keby sa Tiso ocitol v najlepšej desiatke nominovaných, či prípadne by súťaž vyhral, riaditeľ RTVS odpovedal: „Nemyslím si a nikdy som si nemyslel, že by sa dostal do prvej desiatky.“

„Ako poznám všetkých z realizačného tímu, určite v tom nebol zámer,“ mieni politológ Juraj Marušiak. „Nemalo sa to riešiť takýmto takmer bulvárnym spôsobom. O Tisovi treba rozprávať. Tiso je naša hanba, ale ak o ňom budeme mlčať a nakoniec zistíme, že veľká časť našej spoločnosti si ho uctieva, môžeme zažiť nepríjemné prekvapenie,“ dodal Marušiak.

„Zaradenie Jozefa Tisa do ankety nebolo žiadnym amatérskym svojvoľným rozhodnutím ani žiadnym neodôvodneným rozhodnutím manažmentu RTVS. Bol to výsledok širokej dlhodobej odbornej debaty ľudí, ktorí sú odbornou súčasťou projektu,“ argumentoval producent programu Peter Núňez. Zdôraznil, že odborným garantom ankety je aj historik Dušan Kováč, ktorého postoj k Slovenskému štátu „hádam nikomu netreba vysvetľovať“. Citoval Kováčov názor, že „Jozef Tiso mal byť zaradený do ankety a mal by byť témou celospoločenskej diskusie – aj jeho osoba, aj jeho doba“.

Ako uviedol Ľuboš Machaj, dramaturg viacerých rozhlasových programov o histórii, s podobnými problémami sa tento licencovaný programový formát BBC, upravený na slovenské špecifiká, stretol aj v susedných krajinách. Sám to však považuje za šancu, ako k sporným témam spustiť verejnú debatu, nielen riešiť ich v uzavretých odborných kruhoch a navonok tabuizovať. „Hlavne preto, že naša mladšia generácia vie o niektorých historických súvislostiach veľmi málo. Keď mladí nedostanú kvalifikované odpovede na ich otázky, potom sú často otvorení konšpiráciám či iným teóriám a rastie nám podpora extrémistických názorov,“ zdôvodnil Machaj.

Pôvodná upútavka predstavovala troch ľudí, ktoré môžu byť súčasťou ankety. Video sa začínalo záberom na portrét uhorskej panovníčky Márie Terézie, sprevádzal ho komentár – Bábka poradcov alebo osvietená reformátorka? Potom nasledovala zarámovaná fotografia politika a štátnika Alexandra Dubčeka s textom – Zbabelec alebo hrdina Pražskej jari? Upútavka sa končila fotografiou Tisa s otázkou – Vojnový zločinec alebo mučeník?

Projekt RTVS potrvá od novembra do mája budúceho roka. Počas nominačnej fázy bude môcť verejnosť do 20. decembra prostredníctvom sms nominovať osobnosti z histórie aj zo súčasnosti, o ktorých je presvedčená, že patria medzi velikánov. Na Nový rok (1. januára) televízna Jednotka odvysiela galavečer, kde sa diváci dozvedia prvé výsledky ankety. Druhé hlasovanie bude od februára do mája. Počas týchto mesiacov RTVS predstaví vybraných desať osobností prostredníctvom dokumentov a diskusie s odborníkmi.

Formát úspešne realizovali v 24 krajinách. Najväčším Čechom sa napríklad stal Karel IV., najväčším Britom Winston Churchill.