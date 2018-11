Exekúcie staršie ako päť rokov zastavia

Plošná amnestia na exekúcie je definitívne pochovaná. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most - Híd) sa viac ako rok diskutovanú tému rozhodol vyriešiť zastavením exekúcií starších ako päť rokov, keď majetok dlžníka nestačí ani na poplatky exekútorovi. Opatrenie by malo pomôcť ľuďom, ktorí sa dostali do dlhovej špirály. Podľa odhadov ide asi o milión konaní.

Pôvodne sa počítalo s amnestiou, v ktorej by boli po zaplatení časti dlžoby odpustené dlhy voči štátnym inštitúciám. Nakoniec sa ministerstvo spravodlivosti priklonilo k ukončeniu starších nedobytných exekúcií. Toto riešenie by malo pomôcť aj súdom, ktoré sú zaťažené agendou nevymožiteľných pohľadávok.

„Takmer 3,7 milióna neukončených starých exekučných konaní neúmerne zaťažuje súdny systém, čo má vplyv na rýchlosť a funkčnosť vymožiteľnosti právom chránených záujmov. Tento problém je nevyhnutné riešiť mimoriadnym legislatívnym zásahom,“ zdôvodnil rezort cieľ nového zákona, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Exekútori nový návrh chvália. „Návrh rezortu spravodlivosti vníma Slovenská komora exekútorov ako zásadný posun oproti pôvodnej, politikmi prezentovanej predstave plošnej exekučnej amnestie, voči ktorej mala vážne výhrady,“ uviedla hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová. Zastavené majú byť všetky exekúcie staršie ako päť rokov, kde sa za posledných 18 mesiacov nepodarilo vymôcť viac ako 15 eur. Starších ako päť rokov je podľa odhadov ministerstva asi polovica z 3,7 milióna konaní. Takých, kde sa reálne nič nevymáha, je zhruba jeden milión. Opatrenie sa dotkne konaní začatých pred 1. aprílom 2017, odvtedy platia zmeny v exekučnom poriadku.

Počíta sa tiež s výnimkami, ktorých by sa ukončenie nedotklo. Ide o vymáhanie výživného, nepeňažného plnenia či pohľadávky štátu, ktorá vznikla pri eurofondových programoch. Výnimku by tiež mali dostať konania so záložným právom na nehnuteľnosti, kde možno čiastočné uspokojenie stále očakávať.

Stopka pre exekúcie však neznamená, že dlžoba automaticky zmizne. Ak bude veriteľ presvedčený, že existuje šanca na získanie peňazí, bude môcť podať nový návrh na začatie exekúcie. Takéto konania bude mať pod gesciou špecializovaný exekučný súd v Banskej Bystrici. Minister neočakáva, že sa to bude diať vo veľkom. „Nemyslím si, že tých podaní bude veľa, pretože tam je požiadavka zaplatenia poplatku a niektorí veritelia dobre vedia, že ich pohľadávky sú nedobytné,“ domnieva sa Gál.

Hlavná zmena tak bude spočívať v zastavení exekúcií a v presune vymožiteľných pohľadávok zo všetkých okresných súdov na jeden do Banskej Bystrice. Dlžníci, ktorým exekúcie nezaniknú, sa budú môcť zbaviť svojich dlhov cez inštitút osobného bankrotu alebo splátkovým kalendárom. Pomôže im s tým Centrum právnej pomoci. Kolapsu súdu v Banskej Bystrici, kde skončia obnovené konania, sa ministerstvo neobáva.

Komora exekútorov upozorňuje, že navrhované zmeny musia byť férové aj k exekútorovi, ktorý už mal s prípadom náklady. „Zastavenie nevymožiteľných exekúcií považuje komora za v princípe správne, pokiaľ pri ňom dôjde k vyrovnaniu nárokov súdnych exekútorov za odvedenú prácu a vynaložené náklady na zastavované exekúcie,“ podčiarkla komora.

Výšku paušálnych trov súdneho exekútora, ktoré vzniknú v súvislosti s ukončením konaní, určí ministerstvo spravodlivosti vyhláškou. Platiť ich budú veritelia. Koľko by to malo celé stáť, rezort nešpecifikoval. Keďže sa to týka aj štátnych inštitúcií, napr. Sociálna poisťovňa a VšZP, dosah na štátny rozpočet to bude mať.

„Zvýšené nároky na štátny rozpočet nie je možné kvantifikovať, nakoľko primárne sú tieto nároky závislé od počtu starých exekúcií vedených v prospech štátu alebo orgánu verejnej správy, ktoré by mali byť zastavené podľa navrhovanej právnej úpravy. Avšak tento počet nie je exaktne určený, nie je známy," tvrdí ministerstvo.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ku koncu septembra 2018 eviduje 290-tisíc prebiehajúcich exekúcií za 252 miliónov eur. Takmer tretina z toho, 92-tisíc, je starších ako päť rokov v sume celkom 62 miliónov eur. „VšZP nevylučuje, že v osobitných prípadoch využije možnosť podania opätovného návrhu na exekúciu,“ reagovala na Gálov návrh hovorkyňa poisťovne Zuzana Štukovská, ktorá pripomenula, že poisťovňa si plní povinnosť vytvárať položky na krytie rizík a budúcich strát pri všetkých pohľadávkach.

Pri súčasnom paušálnom poplatku za zastavenie exekúcie vo výške 60 eur, by náklady na milión zastavených exekúcií mohli dosiahnuť 60 miliónov eur. Či by si exekútori predstavovali inú sumu ako 60 eur, nie je jasné. „Konkrétne pripomienky k textu zákona sme zatiaľ nepodali, pretože ich bude komora riešiť v rámci medzirezortného pripomienkového konania, rokovaním s rezortom spravodlivosti i poslancami Národnej rady,“ dodala Kolesárová.

Zastavenie exekúcií upravuje zákon o ukončení niektorých exekúcií, ktorý je do 12. novembra v medzirezortnom pripomienkovom konaní. „Kedy bude materiál predložený na rokovanie vlády, závisí nie len od času potrebného na vyhodnotenie pripomienok, ale aj od obsahu pripomienok,“ konštatovalo ministerstvo spravodlivosti. Pri štandardnom postupe by sa návrh mohol dostať do Národnej rady koncom tohto roka. Účinnosť zákona sa navrhuje odo dňa jeho vyhlásenia, čo rezort zdôvodňuje urgentnou potrebou odbremenenia súdov a pomocou občanom v dlhovej pasci.