Sudca, ktorý rozhodoval v pozemkovej kauze Andreja Kisku, sa vzdá funkcie

Informácie priniesol týždenník Plus 7 dní.

Po vyhlásení rozsudku sa na margo prezidenta Andreja Kisku sudca vyjadril, že by sa na jeho mieste vzdal funkcie prezidenta republiky a neuchádzal by sa o žiadnu inú politickú funkciu. Odišiel by do štátu, kde by sa cítil dobre, napríklad do USA alebo Izraela. Za svoje vyjadrenie zožal vlnu kritiky. Zaoberal sa ním aj minister spravodlivosti Gábor Gál.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a preto, aby sa nespochybnilo jeho nezaujaté rozhodovanie v predmetnej veci, rozhodol sa Radačovský vzdať svojej funkcie.

Koniec v úrade oznámi písomne prezidentovi.

Pozemková kauza siaha do roku 1999, kedy firma Agras vydržala pozemok Jána Franca. Išlo zjavne o protiprávny akt, keďže ešte v roku 1998 bol vlastníkom Franc a vydržanie za tak krátku dobu bez splnenia ďalších náležitostí nie je možné. Následne pozemok Agras poreviedol na možného bieleho koňa a o ďalších šesť dní na Kisku. Všetci aktéri kauzy sa poznali. Sprostredkovateľ obchodu a možný biely kôň v tom čase pracovali pre Kisku. Kiska sa poznal aj s vedením Agrasu, od ktorého kupoval aj ďalší pozemok. Kiska kupoval Francovu parcelu na základe poškrtanej zmluvy a bez toho, aby videl list vlastníctva. Súd v Poprade preto neuveril Kiskovej verzii, že konal v dobrej viere. Franc sa o tom, že nie je vlastník dozvedel až v roku 2015. Kiska mu pozemok vrátiť odmietol a sám mu radil, nech to dá na súd.

Okresný súd v Poprade v piatok rozhodol, že výlučným vlastníkom 1,2-hektárového pozemku vo Veľkom Slavkove je zubár Ján Franc. Napriek tomu, že Kiska predtým tvrdil, že bude rešpektovať verdikt súdu, po pojednávaní odkázal, že zvažuje odvolanie. Odôvodnil to tým, že sudca bol podľa Kisku zaujatý.