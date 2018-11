Spillmann: Nechceme vidieť len Kuciakových vrahov, ale aj mozog tohto činu

Predstavitelia Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) nechcú vedieť len to, kto bol nájomným vrahom novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ale aj to, kto bol mozgom tohto trestného činu. Novinárom to v piatok povedal predseda správnej rady IPI Markus Spillmann, ktorý si spolu s kolegami uctil pamiatku zavraždených na bratislavskom Námestí SNP. Prítomní držali transparenty "Spravodlivosť pre Jána" a "Žiadna beztrestnosť" v rôznych jazykoch.