Bývalý vyšetrovateľ Vačok: Usvedčiť objednávateľa je náročnejšie

So zmiznutím časti súdneho spisu zatiaľ Vačok ako advokát osobnú skúsenosť nemá. Je to však veľmi vážna vec a treba to vyšetriť, upozornil. „Tým, že niekto odstránil časť spisu, sa určite dopustil vážneho trestného činu z dôvodu, že chce mariť spravodlivosť a pomôcť páchateľovi. Mali by sa tým zaoberať orgány činné v trestnom konaní a zisťovať, kto je za takéto konanie zodpovedný,“ hovorí bývalý vyšetrovateľ takmer o 300 zmiznutých stranách súdneho spisu v kauze Technopol.

Bývalý policajný vyšetrovateľ zodpovedal aj otázky k aktuálnej situácii vyšetrovania februárovej dvojnásobnej úkladnej vraždy. „Usvedčiť páchateľa, ktorý trestný čin vykonal, je tiež zložité, ale určite je to jednoduchšie ako usvedčiť objednávateľa,“ hovorí Vačok o postupe vo vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy.

