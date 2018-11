Sudca Radačovský v Kiskovej kauze: Už nikto nemôže povedať, že som bol zaujatý

Radačovský na videu hovorí o tom, prečo mieni rezignovať

Sudca minulý týždeň rozhodol, že prezident Andrej Kiska prehral spor o pozemky vo Veľkom Slavkove so zubárom Jánom Francom. Následne po pojednávaní sa na margo Andreja Kisku sudca na otázky médií vyjadril, že by sa vzhľadom na závažnosť zistení v prípade na mieste Kisku vzdal funkcie prezidenta republiky a neuchádzal by sa o žiadnu inú politickú funkciu.

Za vyjadreniami si sudca stál a to pre zistenia v celej kauze. Prečo napriek tomu mieni rezignovať hneď po tom, ako napíše rozsudok? „Ja si nezoberiem na zodpovednosť to, aby niekto využil moje vyjadrenie,“ povedal pre TV Pravda Radačovský. Podľa neho po tom, čo dal čestné prehlásenie, že končí ako sudca, „teraz už nikto nemôže povedať, že sudca bol zaujatý“.

Sudca ešte v máji na prvom riadnom pojednávaní uviedol, že sa mu niekto v liste vyhrážal. „Aj keby sudca zomrel, na veci sa nič nemení, lebo prípad dostane iný sudca,“ povedal vtedy sudca pred začiatkom pojednávania. V liste sa písalo, že má dať od prípadu ruky preč, „inak je ohrozený on aj jeho rodina“. Pozemková kauza siaha do roku 1999, kedy firma Agras vydržala pozemok Jána Franca. Išlo zjavne o protiprávny akt, keďže ešte v roku 1998 bol vlastníkom Franc a vydržanie za tak krátku dobu bez splnenia ďalších náležitostí nie je možné. Následne pozemok Agras previedol na možného bieleho koňa a o ďalších šesť dní na Kisku. Všetci aktéri kauzy – vedenie Agrasu, sprostredkovateľ, možný biely kôň a Kiska – sa navzájom poznali. Tak sprostredkovateľ ako aj možný biely kôň pracovali v tom čase priamo pre Kisku. S Agrasom mal Kiska aj iný pozemkový biznis.

