Česko i Slovensko podporujú dialóg v spore EÚ s Maďarskom a Poľskom

Z vyjadrení Lajčáka tiež vyplynulo, že slovenská diplomacia na rozdiel od českého premiéra Andreja Babiša podporuje pripravovaný globálny pakt Organizácie spojených národov (OSN) o migrácii.

„Zhodli sme sa na tom, že je potrebné viesť aktívny dialóg o tom, čo sa v oboch krajinách deje. Preferovali by sme, aby sa situácia nepolitizovala najmä pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, obe strany by mali načúvať argumentom protistrany,“ povedal Petříček na tlačovej konferencii k Poľsku a Maďarsku.

Lajčák uviedol, že EÚ má ešte dostatok priestoru, aby boli nejasnosti ohľadom Maďarska a Poľska vyriešené formou dialógu. Podľa neho však nie je dôvod odmietnuť samotné septembrové uznesenie Európskeho parlamentu, aby členské krajiny začali procedúru voči Budapešti. Dodal, že uznesenie by sa malo stať základom na diskusiu a nie palicou s cieľom použiť ju proti niekomu.

„Vstupovali sme do Európskej únie na základe toho, že sme sa prihlásili k nejakým hodnotám. A to naďalej platí. Sme proti tomu, aby sme sa odcudzovali a delili. Verím, že dialóg nám pomôže nejasnosti vyriešiť,“ povedal Lajčák.

Česká Snemovňa na začiatku októbra označila hlasovanie Európskeho parlamentu o sankčnom konaní s Maďarskom za „chybné a nešťastné“. Podľa Lajčáka návrh uznesenia v zmieňovanej záležitosti chystá aj slovenský parlament.

Globálny pakt o migrácii

Lajčák na rozdiel od predstaviteľov Česka, Rakúska a Maďarska podporil migračný pakt OSN. Pozastavil sa hlavne nad rozhodnutím Viedne nepripojiť sa k dokumentu, hoci Rakúsko sa podľa slovenského ministra zahraničia v tejto veci zúčastnilo všetkých príslušných rokovaní a formovalo tiež postoje európskeho bloku.

„Globálny pakt o migrácii je politický dokument, ale nikoho k ničomu nenúti. Nie je to dokument, že migrácia je ľudské právo. Nikto nesiaha členským krajinám na ich kompetencie. Verím, že Slovensko sa zachová ako rozumná a zodpovedná krajina,“ uviedol Lajčák, ktorý v septembri skončil ročné pôsobenie na pozícii predsedu Valného zhromaždenia OSN.

Český premiér Babiš uviedol, že bude navrhovať, aby Česko k migračnému paktu OSN nepristúpilo. Petříček na spoločnej tlačovej konferencii so slovenským kolegom povedal, že vyjadrenia Babiša považuje za jeho osobný názor. Zároveň však uviedol, že ČR považuje niektoré pasáže migračného paktu OSN za nešťastné a že počas rokovaní neboli zohľadnené jej pripomienky.

Lajčák tiež povedal, že Slovensko je ďalej v procese možného prijatia sýrskych sirôt ako Česko. Bratislava plánuje prijať desiatku sýrskych detí, ktoré sa bez sprievodu rodičov nachádzajú v Grécku. V Česku iniciovala prijatie 50 sýrskych detí bez sprievodu do ČR europoslankyňa Michaela Šojdrová. Premiér Babiš v minulosti trval na tom, že deťom treba pomôcť mimo Česko.