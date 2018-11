Súd rozhodne o väzbe muža, ktorý zabíjal sekerou

Tragédia, aká sa stala na Dušičky v Kotešovej pri Žiline, nemá na Slovensku obdobu. Za smrťou nevinnej 70-ročnej dôchodkyne podľa polície stojí mladík, ktorý vzal pod vplyvom drog do rúk sekeru. Podľa poradcu pre závislých a riaditeľa resocializačného centra Mariána Daubnera muž v stave, v akom sa nachádzal, si neuvedomoval, že niekoho vraždí. V tom čase mal ľudovo povedané vygumovaný mozog.

Vyšetrovateľ obvinil 24-ročného Samuela z okresu Topoľčany z obzvlášť závažného zločinu vraždy, zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinu porušovania domovej slobody, informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí až 25 rokov vo väzení alebo doživotie, v tomto prípade sa však zrejme bude skúmať, či útočník bol v čase spáchania skutku príčetný.

Samuel bol nad Kotešovou na chate spolu s kamarátmi. Tam užil zatiaľ neznámu drogu a potom sa do pol pása nahý vybral cez les do obce s jediným cieľom – nájsť auto, ktorým by sa odviezol za dievčaťom. Bolo mu jedno aké, hľadal také, ktoré je otvorené. „Chodil po dedine, nemal tričko. Prišiel k jednému z áut a kopal doň. Majiteľ vybehol von, ale chalan sa proti nemu rozbehol, a tak sa radšej skryl v dome,“ povedal obyvateľ obce.

Mladík zúrivo bežal za ním až do rodinného domu, na ktorom sa pokúsil vykopnúť dvere. To sa mu podľa polície nepodarilo, ale rozbil sklenenú výplň. Majiteľovi dal päsťou do tváre a utekal ďalej.

„Po prvom útoku neoprávnene vošiel do ďalšieho domu a v jedálni napadol sekerou, ktorú našiel na dvore, majiteľa domu. Útokom sekerou miereným na oblasť hlavy spôsobil mužovi zranenie s bližšie neurčenou dobou liečenia. Následne mal vybehnúť za jeho manželkou a spôsobiť jej sekerou zranenie, ktorému v nemocnici podľahla,“ uviedla Baloghová.

Staršia pani (70) robila na dvore pri rodinnom dome poriadok. Podľa svedkov sa útočník rozbehol proti nej. „Udrel ju niekoľkokrát rovno po hlave. Suseda sa zrútila na zem, všade bola krv, mala rozseknutú hlavu,“ pokračuje zdesene ďalší sused.

Útočil na policajtov, tí ho spacifikovali

Prišla policajná hliadka a Samuel mal útočiť aj na mužov zákona. Tí ho však spacifikovali. V nemocniciach v Považskej Bystrici a Žiline skončili traja zranení, majiteľ auta z prvého domu a manželský pár. Zranená žena bohužiaľ v nemocnici zomrela. Jej manžel je podľa obyvateľov obce na tom už lepšie, je pri vedomí a komunikuje.

Manželský pár žil v Kotešovej celý život. „Je to nesmierne smutná udalosť, ktorá sa tu stala. Boli to dobrí obyvatelia, ktorí nikomu nikdy nič zlé nespravili,“ povedal starosta Peter Mozolík.

Útočník zrejme netušil, čo robí

Riaditeľ resocializačného zariadenia Provital na liečbu drogových závislostí Marián Daubner hovorí, že útočník si dnes nepamätá, že niekoho zavraždil. „Pokiaľ ktokoľvek, či mladý alebo starší, užije drogu, vo väčšine nastáva poblúznenie mysle. Na to, čo sa udialo v Kotešovej, sa pozerám tak, že mladík o sebe nevedel. Mal jedinú túžbu – niekoho vidieť. V tom stave, v akom bol, sa nepozeral, čo je okolo neho. Takíto ľudia sú schopní pre dve eurá, ak chcú získať peniaze, zabiť vlastných rodičov, pretože potrebujú peniaze na drogu. Máme prípad, keď chlapec pre sedem eur zabil vlastnú sestru aj sesternicu. Tento človek sa, naopak, potreboval niekam dostať, a keď sa tam nemohol dostať, bol schopný urobiť čokoľvek,“ objasnil Daubner.

Šéf resocializačného centra vysvetlil, že mozog pod vplyvom drog nevníma, nepamätá si, čo bolo pred tromi minútami. Má len svoju vidinu, za ktorou ide. „Sekeru, ktorá tam bola a mal ju poruke, poznal ako nástroj na to, aby dosiahol svoj cieľ,“ doplnil odborník s tým, že viacerí narkomani, ktorí sú dnes čistí, sa mu priznali, že nevedeli absolútne, čo bolo, čo robili, iba sa prebrali doma, ale ako sa tam dostali, to si nepamätali. „Droga zastaví akékoľvek vnímanie. Bohužiaľ, potom máme z ľudí, ktorí dlhodobo užívali drogy, schizofrenikov, ľudí, ktorí majú pamäť len päť minút denne,“ zdôraznil Daubner.

Mladíka hneď po čine zadržali policajti, umiestnili ho do policajnej cely. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie do väzby. Sudca by mal cez víkend rozhodovať o jeho väzobnom stíhaní.