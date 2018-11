Teplo zostane aj na budúci týždeň

Príroda sa už sfarbila do jesene, teploty sú však stále skôr letné.

Príroda sa už sfarbila do jesene, teploty sú však stále skôr letné. Autor: Ivan Majerský , Pravda

Zima sa zatiaľ nehlási. Nadnormálne teplé počasie, aké bolo v uplynulých dňoch, zostane aj nasledujúci týždeň. Teploty na úrovni okolo 20 stupňov by sa na najteplejších miestach mali objaviť aj v ďalších dňoch a zotrvajú do budúceho víkendu, možno až do pondelka. Potom klesnú, stále však budú vykazovať nadpriemerné hodnoty na toto ročné obdobie.