Vodu by mali reštaurácie ponúkať zadarmo

Snahou europoslancov je posilniť dôveru spotrebiteľov k vode z vodovodu. Apelujú na to, že je lacnejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu ako balená. Reštaurácie, jedálne a stravovacie zariadenia by ju mali zaradiť do nápojového lístka. Europarlament chce tiež podporiť zriaďovanie fontán s pitnou vodou na verejných miestach, ako sú napríklad letiská alebo nákupné centrá. Z odhadov Európskej komisie vyplýva, že keby mali ľudia prístup ku kvalitnejšej pitnej vode, spotreba balenej vody by sa mohla znížiť o 17 percent. Domácnosti v EÚ by ročne usporili viac ako 600 miliónov eur. „Ľudia by tak nielen ušetrili peniaze, ale znížil by sa aj dopad na životné prostredie – emisie CO2 a plastový odpad,“ argumentuje Európsky parlament. Smernicu o pitnej vode, ktorá zavádza zvýšenie kvality vody a zlepšenie prístupu k nej, schválil na konci minulého mesiaca.

Drvivá väčšina obyvateľov EÚ má dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, vyplýva to z výskumu Európskej environmentálnej agentúry, ktorého výsledky publikovala v roku 2016. Viac ako 98,5 percenta vzoriek odobratých v rokoch 2011 až 2013 spĺňalo európske štandardy.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska považuje zámer Európskeho parlamentu za správny. Upozorňuje, že servírovanie čistej vody, ak bude povinné, nemusí byť pre hostí zadarmo. „Pohár vody z vodovodu určite nestojí veľa, no na to, aby ste ju ponúkli, musíte si zabezpečiť nájom priestorov, ich vybavenie, zaplatiť pracovnú silu, a to sú náklady,“ argumentoval Marek Harbuľák, generálny manažér asociácie. Priblížil, že v mnohých reštauráciách automaticky bezplatne servírujú čistú alebo mierne ochutenú vodu k jedlu. Niekde takúto službu poskytujú za mierny poplatok.

Smernica o pitnej vode tiež sprísňuje limity pre niektoré znečisťujúce látky vrátane olova, to až o polovicu, či škodlivých baktérií. Zavádza povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode. Europarlament si od nej sľubuje redukciu plastov a zníženie objemu plastového odpadu – a to aj v moriach.