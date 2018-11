Výstavba rýchlostných ciest je podľa ministra dopravy potrebná aj na juhu Slovenska

Výstavba rýchlostných ciest je potrebná aj na juhu Slovenska, keďže v minulosti tam bola dlhé roky zanedbaná. Ako ďalej povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12, po nástupe do funkcie pred vyše dvoma rokmi sa venoval najmä príprave výstavby úsekov diaľnice D1 pri Prešove a D3 pri Čadci, pričom vo výstavbe sú aj úseky D4 a R7 v okolí Bratislavy. Minister dopravy nesúhlasí s tým, že by uprednostňoval výstavbu rýchlostných ciest v južných regiónoch Slovenska.

„Dvadsať rokov sľubovali ľuďom R2. Nič sa tam nestalo, aj tam sme museli začať projektovať a tendrovať zhotoviteľa stavby na dvoch úsekoch, Kriváň – Mýtna a Mýtna – Lovinobaňa,“ povedal Érsek. Pripomenul, že trvá súťaž aj na prvú etapu výstavby obchvatu Prešova na R4 a v príprave sú súťaže na výstavbu R2 v okolí Košíc a Rožňavy. „Južné Slovensko si nezaslúži aby malo komunikáciu, na ktorej môže prísť ten, kto prinesie prácu do regiónu?“ spýtal sa minister dopravy.

Na otázku, že diaľnice a rýchlostné cesty by sa mali stavať podľa hustoty dopravy, ktorá je na juhu nižšia ako na severe krajiny, minister povedal, že tam kde nie je cesta, nie je život. „A preto chceme, aby sa rozvíjali všetky oblasti Slovenska. Musíme vytvoriť priestor, aby táto možnosť bola, uviedol Érsek s tým, že dane platia aj ľudia napríklad v okolí Levíc či Rimavskej Soboty. "Pripravujeme všade na Slovensku diaľnice a rýchlostné komunikácie,“ poznamenal minister s tým, že nikto z investorov nepríde do regiónu bez diaľnice. Vyslovil sa za zavedenie systému v tejto oblasti. Pripomenul, že vláda podporuje najmenej rozvinuté okresy Slovenska.

Poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy za hnutie OĽaNO Ján Marosz povedal, že dopravu by mali riadiť odborníci. „Veľmi dôležité je, aby sa politici a odborníci rozhodovali na základe dát a sčítania dopravy. Na Slovensku to nefunguje. Nedopátrame sa k tomu, kde je aká intenzita dopravy,“ uviedol opozičný poslanec. Keby to bolo známe, politici by sa podľa neho nemohli rozhodovať na základe toho, kto z akého regiónu pochádza, ale na základe dát.

„Je potrebné, aby všetky regióny mali rovnomernú cestnú sieť. Politici takmer všade nasľubovali diaľnice a zanedbávajú jestvujúce cesty, ktoré sú v zlom stave a treba sa o ne starať, ale posúvajú termíny. Stala sa z toho ‚politická sľubotechna‘ a toto musí skončiť,“ povedal Marosz. Za dôležité označil zvýšenie prostriedkov na údržbu a opravu ciest. Upozornil, že takmer 40 % z vyše tritisíc kilometrov ciest prvej triedy je v zlom, resp. nevyhovujúcom stave. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa neho počíta na údržbu a opravy týchto ciest opäť len so sumou zhruba 40 mil. eur. „Skrytý dlh na týchto cestách bude stále narastať,“ uviedol poslanec.

Minister dopravy a poslanec sa venovali aj rôznym témam cestnej a železničnej dopravy. Viac peňazí na cesty prvej triedy by mohlo ísť napríklad z finančnej rezervy vo výške 150 mil. eur, s ďalšími 200 mil. eur sa počíta počas štyroch rokov. Rezort dopravy tiež očakáva presunutie peňazí zo zdrojov Európskej únie na dopravu z iných operačných programov. K väčšiemu financovaniu ciest prvej triedy by mohli prispieť uvažované zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest. Za potrebné obaja tiež označili zlepšenie výberu mýta najmä z hľadiska pomeru výnosov a výdavkov na prevádzku mýtneho systému.

V železničnej doprave je podľa Marosza potrebné najmä zvýšiť starostlivosť o údržbu tratí a tiež kvalitu manažmentu železničných spoločností. Pre nedostatok náhradných dielov či výhybiek totiž tiež meškajú vlaky. Poslanec sa vyslovil za pravidelnú kontrolu stavu vlakov. Érsek uviedol, že opravu potrebujú asi dve tretiny železničných tratí, čo je dôsledok toho, že posledných dvadsať rokov mali prednosť investície na výstavbu diaľnic. Generálni riaditelia podnikov podľa neho nemusia byť železničiari, mali by však byť manažéri.