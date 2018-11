Kováč: Tiso do ankety nepatrí, ale diskutovať o ňom treba

Upútavka na anketu o Najväčšieho Slováka, ktorá propagovala aj vojnového zločinca, vyvolala vlnu protestov. Podľa tvorcov podujatia sa však aj popredný slovenský historik Dušan Kováč mal vyjadriť, že "Jozef Tiso mal byť zaradený do ankety a mal by byť témou celospoločenskej diskusie - aj jeho osoba, aj jeho doba". Pravda sa preto pýtala priamo tohto odborníka na novodobé slovenské dejiny.

Slovenský historik Dušan Kováč. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Ste odborným garantom podujatia. Naozaj ste vyslovili takýto názor?

Nič také som nepovedal. Áno, pripustil som, že o Tisovi treba diskutovať. Patrí do našich dejín a nemôžeme sa tváriť, že neexistoval. No k jeho zaradeniu do ankety som sa nevyjadril, veď ako odborný garant o tom ani nerozhodujem. Je pravda, že by bolo dobré, keby sa o Tisovi rozprávalo. Či však patrí do ankety, to je už iná vec.

Konzultovali s vami autori obsah upútavky pred jej spustením?

Nie, opakujem, upútavka nie je vecou mojou, ale marketingu. Odborní garanti v tejto ankete nič nenavrhujú, všetky návrhy idú priamo od ľudí. Je pravda, že keď sme sa na začiatku s pánom Petrom Núňezom, producentom programu, o ankete rozprávali, nikoho sme z nej nevylúčili.

Ako hodnotíte stiahnutie Tisa z ankety, ale aj reakcie prokuratúry, polície, mobilných operátorov či predstaviteľov židovských náboženských obcí na jeho pôvodné zaradenie do nej?

Viem, že tento licencovaný formát beží aj v iných krajinách a medzičasom som sa dozvedel, že medzinárodný kódex je taký, že vojnových zločincov z tejto ankety vylučujú. Ak je to tak, ja s vylúčením Tisa žiadny problém nemám. Len stále tvrdím, mala by sa otvoriť vecná diskusia na túto tému. Tieto historické skutočnosti treba odtabuizovať. Považujem za chybu, že už za totalitného režimu sa jednoducho povedalo, že Slovenský štát bol zlý a Tiso vojnový zločinec – a ďalej sa o tom vôbec nediskutovalo. Ľudia predsa potrebujú počuť argumenty, ktoré ich naozaj presvedčia, že je to tak.

Ako však tú debatu otvoriť v situácii, v akej sa dnes ocitá naša spoločnosť? Hovoriť o Tisovi a jeho dobe v uzavretých odborných kruhoch zrejme nestačí. A rozvinúť širokú celospoločenskú diskusiu teraz, keď ľudia natoľko veria konšpiračným teóriám či hoaxom, je zase riskantné.

Tvrdím, že vyhnúť sa tejto téme jednoducho nedá. Ak chceme rozumieť našim dejinám, celému procesu, akým sa Tiso dostal do politiky, prečo konal tak, ako konal, a či mohol konať aj inak – to sú všetko legitímne otázky a musíme ich klásť. Mali by v tom pomôcť všetky médiá, predovšetkým verejnoprávna televízia. Mali by sa do diskusie zapojiť historici, ktorí sa tomuto obdobiu dejín venujú, mali by sa spracovať dokumenty, usporiadať okrúhle debatné stoly. Ak to všetko budú ľudia sledovať, hádam si dokážu vytvoriť názor.

Popri Tisovi boli v upútavke prezentovaní ešte aj Mária Terézia a Alexander Dubček. Bol to dobrý výber? Akú trojicu by ste navrhli vy?

Ja by som tam nezaradil ani jedného z menovaných, ba vôbec nie žiadnych politikov, ale skôr osobnosti z vedy či kultúry, ktorých máme veľa a ktoré by si to zaslúžili. Ako odborný garant však nebudem nikoho menovať a nikoho ovplyvňovať. Samého ma zaujíma, koho si tam ľudia navrhnú a aké je historické povedomie nášho národa. <PE>