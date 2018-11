Koalícia možno zablokuje schôdzu k odvolávaniu Danka

„Na rokovanie prídeme a predtým sa poradíme medzi klubmi, či je tá schôdza zmysluplná. Ja som si pozrel tie dôvody, ktoré opozícia udáva. Prvý je výhrada voči tomu, že Danko nakladá so svojou rigoróznou prácou tak, ako to uzná za vhodné, čo je jeho občianske právo. Druhý dôvod je voči jeho postupu pri schvaľovaní bezpečnostných dokumentov v NR SR. To je predseda záležitosť koalície a grémia, na predkladaných materiáloch musí byť zhoda. A ak nie je, tak je povinnosť predsedu NR SR predložiť len tie body, na ktorých zhoda je,“ povedal pre TASR prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Zároveň, pri oboch výčitkách, ktoré opozícia Dankovi adresuje, mu chýba legitimita. „Konaním predsedu NR SR, ak rozhoduje o svojich veciach a v súlade so zákonom, pri všetkej úcte, týmto odôvodňovať odvolanie z funkcie, je nepatričné,“ dodal.

Zmysel v takejto schôdzi nevidí ani predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. „Pred schôdzou budeme mať klub, zaujmeme stanovisko,“ avizoval.

Do tretice má podobný názor aj podpredseda klubu Smeru-SD Miroslav Číž. „Schôdza je úplne nezmyselná. Robia to v čase vrcholiacej kampane pred komunálnymi voľbami. Je to vrcholne nezodpovedné. Museli sme rušiť mítingy, lebo musíme byť v parlamente. Naznačuje to, aký má opozícia vzťah k politike, čo o nej vie a ako by ju potenciálne chcela robiť. Ja by som tú schôdzu absolvovať nechcel,“ dodal Číž.

Odvolávanie pre „rigorózku“

Na začiatku takejto schôdze sa musí schváliť program, pri vyslovovaní nedôvery premiérovi či členom vlády to neplatí. Minulý rok chcela opozícia Danka odvolávať pre kauzu údajného otvárania listov. Ich snaha vtedy stroskotala práve pri schvaľovaní programu, za ktorý zahlasovalo len 54 poslancov zo 131 prítomných. Kladne hlasovali prítomní poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS a väčšina nezaradených zákonodarcov. Proti boli kluby Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.

Danko bude čeliť opozičnému pokusu o odvolanie, lebo nevyhovel apelu SaS, aby do týždňa zverejnil svoju rigoróznu prácu. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vidí aj iný dôvod na odvolanie. Podľa nej sú to Dankove proruské ambície, ktoré sú v príkrom rozpore so zahraničnou politikou Slovenska. „Zároveň sa prihlásil k orbánovskej politike a volá po centralizácii moci. To je neprípustné,“ povedala Ďuriš Nicholsonová. Ďalšou príčinou, pre ktorú bude Danko čeliť odvolávaniu, je, že šéf SNS podľa opozície účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a Vojenskej stratégie SR v parlamente.

Šéf parlamentu v reakcii uviedol, že rozčúlenie nie je program. „A na ich výčitky ohľadom mojich zahraničných ciest zasa dodávam, že do Ruska budem chodiť, aj keby celá opozícia skočila do Dunaja,“ odkázal.