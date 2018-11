Kunerad zrejme niekto podpálil

Polícia pracuje s verziou, že vyše storočný zámok, v ktorom mali oddychovať rakúsko-uhorskí cisári, niekto podpálil úmyselne. „Búrková činnosť nebola žiadna a budova bola neobývaná,“ spresnil riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak. Podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Balogovej vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie.

Požiar hasičom nahlásili v sobotu 20. októbra krátko pred piatou ráno. S ohňom bojovalo 40 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. „Požiar strechy sa nám aj pomocou výškovej techniky podarilo lokalizovať až po 3,5 hodine, následne hasiči začali rozoberať strešnú konštrukciu a likvidovať lokálne ohniská,“ povedal na mieste požiaru Kapusniak s tým, že v budove sa zrútili stropy a má narušenú statiku.

Októbrový požiar bol v histórii zámku tretí. Po prvý raz ho plamene poškodili počas druhej svetovej vojny, pri druhom požiari v marci 2010 ani odborníci nezistili príčinu. Po tretí raz vzbĺkol krátko po ohlásení kontroly z pamiatkového ú­radu.

Lovecký zámok Kunerad patrí Slovenským liečebným kúpeľom. Stavbu pre grófa Balestréma dokončili v roku 1916 a pôvodne mal slúžiť na oddych cisárom Rakúsko-Uhorska a Nemecka. Do druhej svetovej vojny bol sídlom Balestrémovcov. V čase Slovenského národného povstania v ňom sídlil štáb II. partizánskej brigády M. R. Štefánika a pred koncom vojny ho Nemci vypálili. Krátko nato sa zámok dočkal rekonštrukcie a slúžil na liečebné účely. V roku 1996 sa v privatizácii dostal do súkromných rúk a začal chátrať. V súčasnosti sa špekuluje o tom, že by mal mať nového majiteľa.