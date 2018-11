Zasadne parlament pre odvolanie Danka?

Mimoriadnu schôdzu parlamentu zvolal na utorok podpredseda Národnej rady Béla Bugár (Most – Híd). Samotný Danko tak nemohol urobiť a schôdzi nemôže ani predsedať, keďže sa týka jeho osoby.

O argumentoch opozície hovoril pre TV Pravda poslanec Ján Budaj (OĽaNO) a stanovisko SNS vysvetlil poslanec Karol Farkašovský.

„Chceme si byť naistom, že nám najdôležitejší orgán v štáte nevedie hochštapler,“ povedal Ján Budaj. Poslanec Karol Farkašovský tvrdil, že aj keby jeho stranícky šéf svoju prácu zverejnil, bol by to nekonečný príbeh, pretože by nasledovala analýza obsahu a citácií. Viac vo videu:

„Existujú dva vážne dôvody na odvolanie A. Danka z funkcie predsedu parlamentu – kauza okolo jeho utajenej rigoróznej práce, na základe ktorej nadobudol a užíva titul JUDr. a neprijateľné konanie predsedu parlamentu, ktorým účelovo bráni prijatiu bezpečnostnej, obrannej a vojenskej stratégie v Národnej rade,“ uvádza sa v odôvodnení opozičného návrhu.

Je otázne, či sa odvolávanie vôbec uskutoční

Či sa odvolávanie uskutoční, nie je zatiaľ známe, pretože na začiatku schôdze sa musí schváliť jej program. Zástupcovia koaličných strán sa jasne nevyjadrili, či jediný bod v programe podporia. Predseda Mostu-Híd Béla Bugár povedal, že koalícia sa na spoločnom postupe dohodne v utorok ráno pred schôdzou.

„Myslím si, že to momentálne nemá význam. Toto nie je politická vec. Sú tu rôzne indície, ale dôkaz, že by práca nebola, alebo bola len kópiou, neexistuje. Dovtedy, kým nebudú dôkazy, je toto len rétorické cvičenie. Situácia by bola iná, keby existovali dôkazy. Aj vedenie vysokej školy sa musí rozhodnúť, či sa práca dá, alebo nedá utajiť aj spätne a môžu ju poskytnúť. Je to rozhodnutie pána Danka a malo by to riešiť vedenie školy, a nie parlament,“ vysvetlil Bugár.

Rovnakého názoru je aj prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. „Vypočujeme si názory a postoje koaličných strán a potom sa rozhodneme, ako budeme pri schvaľovaní programu postupovať. To, že pán Danko využil svoje zákonné občianske právo, však podľa mňa rozhodne nie je dôvod na jeho odvolávanie,“ reagoval Paška. Čo sa týka bezpečnostnej stratégie, tak to je podľa Pašku záležitosť koalície a politického grémia.

„Schôdza je úplne nezmyselná. Robia to v čase vrcholiacej kampane pred komunálnymi voľbami. Je to vrcholne nezodpovedné,“ konštatoval podpredseda klubu Smeru Miroslav Číž. Podpredsedsa strany Smer Martin Glváč nevedel povedať, či program schvália.

Pochybnosti okolo používania titulu JUDr. vyvstali na konci septembra, keď po novinárskych otázkach ohľadom dizertačnej práce Danko požiadal o zákaz jej sprístupnenia. S fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) podpísal licenčnú zmluvu, ktorá prácu neumožňuje zverejniť bez súhlasu autora. Situáciu vyhrotili informácie, že v roku 1999, čo je rok pred tým, ako Danko obhájil prácu, bola na bratislavskej Univerzite Komenského obhájená dizertačná práca s rovnakým titulom a s rovnakým počtom strán. Táto sa však na Právnickej fakulte UK stratila. Na zverejnenie dizertačky Danka vyzvalo vedenie banskobystrickej univerzity. On však odkázal, že utajená nie je a prístup k nej majú kompetentní na škole.

Danko prišiel s iniciatívou nového zákona

Danka sa téma jeho dizertačnej práce dotkla. Možno aj preto prišiel s iniciatívou nového mediálneho zákona so „silným právom na opravu a ospravedlnenia“. Podpredseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Karol Farkašovský (SNS) vysvetľuje, že by malo ísť o nový zákon, ktorý bude zastrešovať nielen tlač, ale aj rádiá, televízie a hlavne internet. „Internet je v nekontrolova­teľnom priestore a potrebujeme to zosystematizovať. Mali by sa zaviesť také pravidlá, ktoré budú strážiť mieru slobody, ale aj zodpovednosti. Bude to podliehať ešte dlhej diskusii o technologických riešeniach, ale myslím si, že je potrebné, aby sa v digitálnom priestore neobjavovali klamstvá, hoaxy, konšpirácie,“ priblížil Farkašovský s tým, že by sa to malo týkať aj statusov na sociálnych sieťach.

Vladimír Neuschl z advokátskej kancelárie Patent Iurist, ktorý sa venuje autorskému právu, si myslí, že takéto zmeny, ktoré by mali regulovať sociálne siete a internetové médiá, budú vyžadovať dlhšiu debatu. Problém by mohol nastať najmä pri vymožiteľnosti. „Právo na opravu a ospravedlnenie by technicky bolo riešiteľné aj z hľadiska ich umiestnenia či rovnosti priestoru, ale neviem si celkom dobre predstaviť, ako sa budeme domáhať vymožiteľnosti prípadného rozhodnutia o inštitútoch ako oprava či ospravedlnenie,“ hovorí advokát, ktorý si nevie predstaviť žiadosť o opravy alebo ospravedlnenie v prípade urážajúcich diskusných príspevkov.

Motiváciu národniarov chápe, obáva sa však, že to bude ťažko uchopiteľné a realizovateľné. „Nie sme v Číne, ktorá dokáže internet regulovať. Myslím si, že takýto zákon by riešil niečo, čo by malo ostať v demokratickej spoločnosti neregulované. Ak bude server mimo Slovenska, ako sa to bude vymáhať?" pýta sa Neuschl.